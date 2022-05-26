Травень, 26 в 10:00

Через повномасштабне вторгнення 1 439 іноземних компаній або повністю вийшли, або припинили діяльність у Росії, хоча юридично там ще залишаються, повідомив у своєму недавньому інтерв’ю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Усього з Росії пішли компанії із 70 країн світу, які представляють 55 різних індустрій. Ще 580 бізнесів продовжують працювати на економіку країни-терориста. Росія витрачає на армію 15,1% держбюджету. Продовження роботи бізнесу в Росії – фінансування війни в Україні, підтримка жахливих злочинів, які скоює російська армія. Іноземні підприємства, що залишилися в Росії, приносять російському бюджету понад $20 млрд на рік. Найбільші претензії – до тих, хто не бачить етичних протиріч, щоб одночасно заробляти на українцях та фінансувати їхнє знищення. До тих, хто веде свій бізнес одночасно у Росії та Україні. Ми встановили топ-5 таких компаній.

Mulliez Family Association (мережі Ашан, Леруа Марлен, Декатлон)

Три найбільші французькі ритейлери, що мають мережі по всьому світу, входять до складу материнської групи Mulliez Family Association і управляються компанією Nhood. У Росії працює 241 магазин Ашан, 107 гіпермаркетів Леруа Мерлен та 56 магазинів Декатлон. У Росії в цих трьох компаніях працює близько 70 тисяч працівників. За даними Stat Space, частка російських споживачів у загальній виручці Ашана становить 11,5%, у Леруа Мерлен – 18,3%.

Із початку російського вторгнення представники групи повідомляли, що їхні магазини продовжать працювати в “штатному режимі”. 1 березня Ашан виконав вимогу Федеральної антимонопольної служби та знизив торгову націнку на продукти до 5%. У Леруа Мерлен (один із найбільших платників податків Росії) пішли ще далі і заявили про готовність до збільшення поставок, розширення асортименту та організації штабу з імпортозаміщення.

Зараз дивляться

23 березня, виступаючи у парламенті Франції, Володимир Зеленський закликав французькі компанії Ашан, Леруа Мерлен та інші піти з російського ринку, наголосивши, що продовження роботи бізнесу в Росії робить його спонсором убивств дітей та жінок.

У відповідь генеральний директор французької компанії Ашан Ів Клод заявив, що “марно нацьковувати людей одне на одного”, тому Ашан продовжить виконувати свою основну місію та годувати населення Росії та України. Ів Клод назвав відхід з Росії “негуманним”, пояснивши, що це спричинить експропріацію майна та кримінальне переслідування менеджерів, водночас пообіцявши призупинити інвестиції.

У російських ЗМІ періодично з’являються повідомлення про можливу передачу бізнесу Ашан у Росії зовнішньому управляючому, проте щоразу вони офіційно спростовуються у російському представництві компанії. У Декатлон заявили, що планують тимчасово призупинити діяльність гіпермаркетів на території Росії, але не з етичних міркувань, а через порушення у логістиці. Поки що закрилася лише третина від усіх торгових точок бренду.

Nestle

Компанія Nestle є найбільшим у світі виробником продуктів харчування та напоїв, що працює у 186 країнах світу і має понад дві тисячі брендів. Nestle виробляє розчинну каву, мінеральну воду, шоколад, морозиво, бульйони, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин, фармацевтичну продукцію, косметику та інше. У Росії компанія має 7 фабрик та понад 8 тисяч співробітників.

3 березня Nestle повідомила російському державному інформаційному агентству ТАСС, що продовжить роботу в Росії у звичайному режимі, “незважаючи на зовнішньополітичну ситуацію”. “Наші фабрики та офіси в Росії продовжують свою роботу. Наша мета – забезпечувати споживачів якісними продуктами харчування та напоями у всіх регіонах нашої присутності”, – заявили в компанії. 10 березня Nestle повідомила, що призупиняє інвестиції та рекламу в Росії, проте вже 15 березня компанія знову підтвердила “штатний режим роботи” своїх фабрик та офісів у Росії.

17 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Twitter, що розмовляв із CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії, але “не знайшов розуміння”. Володимир Зеленський 19 березня виступив по відеозв’язку на антивоєнному мітингу в Берні, нагадавши, що Nestle, слоган якої “Гарна їжа – гарне життя”, веде свій бізнес у Росії незважаючи на те, що українські діти гинуть, а міста знищуються.

23 березня компанія оголосила, що припиняє діяльність брендів KitKat та Nesquik у Росії. Водночас, як ми знаємо з інформації офіційного сайту Nestle, продукцію компанії в Росії представляють близько п’ятдесяти брендів з різних категорій товарів. Відмова від двох із них виглядає відверто непереконливо, якщо не знущанням. 17 березня в Україні було оголошено бойкот продукції Nestle, у соцмережах з’явилися пародійні меми, що висміюють компанію та заклики не купувати її продукцію.

Parimatch

Компанія позиціонує себе як міжнародний букмекерський холдинг, головний офіс якого базується на Кіпрі, а представництва розташовані у кількох країнах, зокрема в Україні, Казахстані, Білорусі, Танзанії та Росії. Виторг Parimatch у 2020 році досяг, за оцінкою Forbes, $400 млн.

1 березня компанія оголосила, що вирішила “відкликати франшизу на використання бренду Parimatch у Росії через військову агресію РФ в Україні”. Крім того, букмекер уточнював, що “продовжує розробляти обмеження щодо використання бренду в локальних спонсорських контрактах”.

Варто зазначити, що компанія спонсорувала російський спорт. Наприклад, “Ахмат”, який належить Рамзану Кадирову та інші клуби. Також Parimatch підтримував збірну Росії з кіберспорту та висловлював готовність спонсорувати Союз біатлоністів Росії. Яким чином були “обмежені” ці контракти у повідомленні компанії, уточнено не було.

Також не було пояснено, чому у російських ЗМІ “відкликання франшизи” подавалося як ребрендинг. Компанія змінила назву Parimatch на Paribet, але при цьому зберегла клієнтську базу.

Зі структурою власності теж відбулися цікаві метаморфози. Новим власником букмекерської ліцензії компанії став колишній зять прем’єра РФ Мішустіна – Олександр Удодов. При цьому мажоритарний власник ТОВ “Бетрінг”, а саме російське ТОВ “Граючий світ” – залишився той же. Цікаво, що власник “Граючого світу” Олександр Коломєйцев є порушником українського законодавства, оскільки у 2016 році заснував компанію в окупованому Криму.

Чи знали у головному офісі Parimatch про це і те, що віддали ліцензію родичу глави уряду Росії – питання риторичне. Як і питання – чи етично продовжувати роботу в Білорусі, з території якої в Україну входили окупанти та завдавалися ракетні удари. А там Parimatch це робить безпосередньо – без “ребрендингу”.

JTI

Japan Tobacco International Компанія є найбільшим гравцем на російському тютюновому ринку з часткою, близькою до 40%, і другим платником податків у РФ. 2020 року компанія заплатила до російського бюджету понад 3.5 млрд доларів. JTI називає себе FMCG-компанією №1 у Росії. JTI має в Росії чотири заводи, 70 офісів і підрозділів та понад 4 тисячі співробітників.

10 березня JTI повідомила, що відмовляється від нових інвестицій у Росію та будь-якої рекламної активності на цьому ринку, не виключивши зупинки своїх чотирьох заводів. Водночас компанія зазначила, що «”виклики, пов’язані з діяльністю в Росії, зараз безпрецедентні” і тому їй потрібен певний час, щоб оцінити довгострокові наслідки ситуації.

28 квітня вийшов ще один пресреліз компанії, в якому повідомлялося, що JTI “продовжує оцінювати різні варіанти для свого російського бізнесу, включно з потенційною передачею власності”. Водночас наголошувалося, що “компанія продовжить дбати про 4 тис. своїх співробітників у РФ, зокрема забезпечувати їхню зайнятість”. Іншими словами, всі фабрики JTI продовжують роботу.

Після цього повідомлення компанія більше не коментувала перспективи своєї подальшої діяльності у Росії. Водночас український завод JTI у Кременчуці (на ньому працює більш ніж тисяча осіб) закрито через війну. Компанія мотивує таке рішення безпекою. “В Україні компанія призупинила свою діяльність, зробивши вибір на користь безпеки наших співробітників та їхніх сімей”, – заявив президент та гендиректор Japan Tobacco Масамічі Терабатаке.

Вічунай груп (торгова марка VICI)

Литовська Вічунай груп – виробник рибопродуктів. Найвідоміший із них – крабові палички VICI. Група займає 30% ринку України. Найбільше підприємство групи – завод Вічунай-Русь, що розташований в місті Совєтськ Калінінградської області Росії. Це головний імпортер риби до РФ і одне з найбільших російських підприємств, на якому працюють 2 тисячі людей. Основним власником групи є нинішній мер Каунаса Вісвалдас Матіошайтіс, політик з проросійським бекграундом, віцепрезидент Ради економічного та торговельного співробітництва Литви та Росії.

Перше повідомлення про вихід з Росії з’явилося на офіційному сайті Вічунай груп 15 березня. Компанія оголосила, що процес виходу займе 3-4 місяці. Потім ця заява була фактично повторена 8 квітня. Нарешті, 5 травня було заявлено, що процес пошуку покупців триватиме ще три місяці. Після скандалів у Литві та Україні Вічунай груп оголосила, що вже складено список із 30 покупців, і продаж може відбутися через два місяці.

Журналістські розслідування в Україні та Литві виявили зв’язок бізнесу Вічунай груп із кремлівськими чиновниками. Зокрема, завод групи кредитувався держбанком ВТБ, компанія була засновником “Рибної ради Росії”, до складу якої входить бізнес друга Путіна – Геннадія Тимченка. З 2014 року продукція групи поставляється до окупованого Криму та Донбасу.

На думку розслідувачів, є ознаки того, що Вічунай груп не має наміру продавати завод чи готує фіктивну угоду. На користь цього свідчить той факт, що влада Калінінградської області спростовує плани продажу заводу, а саме підприємство наймає нових співробітників і вкладається в маркетинг у Росії. В Україні проти Вічунай груп розпочалася акція, яка закликає бойкотувати її продукцію. У супермаркетах активісти клеять стікери “Не спонсоруй війну в Україні”, “Не купуй у вбивці”, “VICI – спонсор війни” на продукцію компанії Вічунай груп, найпоширенішим видом якої є крабові палички VICI.

Понад 90 днів триває повномасштабна війна в Україні з Росією, майже 250 дітей та десятки тисяч громадян загинули, українські міста зруйновані – проте окремим компаніям бізнес з окупантами та криваві гроші цінніші за невинні життя людей.