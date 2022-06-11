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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кавуни за 60 грн/кг: яка буде вартість сезонних продуктів влітку 2022

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кавуни за 60 грн/кг: яка буде вартість сезонних продуктів влітку 2022
Фото: Pexels

В Україні спостерігається дефіцит низки товарів внаслідок бойових дій або тимчасової окупації східних територій. Крім мелітопольської черешні, цьогоріч буде менше херсонських кавунів. З цієї причини ціни на сезонні продукти не стануть дешевшими, розповів фермер Роман Дяжук в ефірі українського телеканалу.

За його словами, наразі перевізники встановили середню вартість 40-45 грн, тому доставлення до столиці коштуватиме близько 2 грн за кг. Це ціна без врахування собівартості упакування, перевезення до магазинів та інших витрат.

Фото: Pexels

Попередньо українці купуватимуть кавуни за 60 грн/кг, а ближче до кінця літа ціна зменшиться до 25 грн/кг. Минулого року переважно вартість за один кг кавунів становила близько 12 грн.

Зараз дивляться

– Імпорт значною мірою залежатиме від урожаю кавунів у світі цьогоріч. Поки що можна придбати імпортний кавун в Україні за 60-70 грн/кг, – зазначив заступник директора Інституту аграрної економіки НААН України Микола Пугачов.

За неофіційними підрахунками, щороку жителі України їли близько 400 тис. тонн кавунів, серед яких близько 150 тис. тонн – це врожай на Херсонщині. Ще 75 тис. тонн вирощували фермери у Донецькій, Луганській, Миколаївській та Запорізькій областях. Тому можна сміливо стверджувати, що понад половина щорічного врожаю кавунів перебуває на окупованій території або біля фронту.

Здійснювати імпорт товарів дешевше через морські порти, тому якщо Росія продовжуватиме їх блокувати, то це теж може вплинути на збільшення вартості продуктів.

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