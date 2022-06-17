Евро немного снизился в цене: сколько стоит валюта в банках 17 июня
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17 июня курс гривны относительно евро вырос на 21 копейку. В то же время, курс доллара остается на том же уровне.
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, в пятницу евро стоит 30,38 грн. Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.
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Приватбанк 17 июня предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,8
|37,7
|Доллар/грн
|35,4
|35,7
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,70
|37,70
|Доллар/грн
|35,35
|35,90
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|33,25
|34,39
|Доллар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|37,0
|38,40
|Доллар/грн
|35,50
|36,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|30,7
|31,0
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
Отметим, что на черном рынке доллар торгуется за 35,55 — 35,90 грн, а евро — по 37,42 — 37,80 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк