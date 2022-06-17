Июнь, 17 в 12:48

17 июня курс гривны относительно евро вырос на 21 копейку. В то же время, курс доллара остается на том же уровне.

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, в пятницу евро стоит 30,38 грн. Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.

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Приватбанк 17 июня предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,8 37,7 Доллар/грн 35,4 35,7

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,70 37,70 Доллар/грн 35,35 35,90

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 33,25 34,39 Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 37,0 38,40 Доллар/грн 35,50 36,40

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 30,7 31,0 Доллар/грн 29,26 29,55

Отметим, что на черном рынке доллар торгуется за 35,55 — 35,90 грн, а евро — по 37,42 — 37,80 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк