Змінився постачальник: за спожитий у травні газ мільйони українців платитимуть Нафтогазу

Червень, 20 в 16:25

Майже 9 млн українських родин уперше платитимуть за газ після переходу до нового постачальника. Нафтогаз України сформував рахунки за спожите паливо у травні.

Як повідомила компанія, уперше квитанції від Нафтогазу отримають понад 8,8 млн українських домогосподарств. Вони стали клієнтами державної компанії, як постачальника “останньої надії”, бо їхні попередні постачальники не змогли виконувати свою функцію.

Далі 8,8 млн нових споживачів перевели на нафтогазівський тарифний план Фіксований із ціною 7,96 грн/куб. м.

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Перші квитанції будуть електронними. Вони будуть доступними після 20 червня, в особистому кабінеті my.gas.ua та чатботах GASUA.

– Друковані рахунки доставить Укрпошта після 25 числа поточного місяця лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії, – пояснює Газопостачальна компанія Нафтогаз України.

У компанії наголошують: сплачувати за спожите в травні паливо треба саме Нафтогазу, а не газзбутам. Адже 8,8 млн українських домогосподарств (які є вже колишніми клієнтами регіональних газзбутів) отримували природний газ від Нафтогазу з 1 травня.

Сплатити рахунки можна як онлайн, так і офлайн.

Нагадаємо, із 1 травня до постачальника “останньої надії” потрапили 8,8 млн українських домогосподарств у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.

А 17 червня Нафтогаз повідомив, що від низки газзбутів до постачальника “останньої надії” додатково перейшли ще 1,3 млн домогосподарств, зокрема мешканці Києва, Черкас, Тернополя та інших міст. Йдеться про колишніх клієнтів ДП КиївГазЕнерджи, ТОВ Лубнигаз-Трейдинг, ТОВ Газ Ресурс Компані, ТОВ Тернопільміськгаз, ТОВ Уманьгаз Збут та ТОВ Черкасигаз Збут.

Нафтогаз оголосив, що цих побутових споживачів також приєднає до річного тарифного плану Фіксований з ціною 7,96 грн/куб. м.

Джерело: Нафтогаз