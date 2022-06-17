Июнь, 17 в 12:58

В ответ на западные санкции, в частности энергетические, Россия поднимает ставки в собственной “игре” на газовой трубе. Несмотря на то, что врагу становится некуда девать свой газ, он ограничивает поставки топлива в ЕС. Кремль прибегает к привычному шантажу: хочет усугубить энергетический кризис в ЕС и еще больше поднять цены на топливо. При этом собственная нефтегазовая отрасль России уже деградирует на глазах.

Кто кого переиграет в новом раунде энергетического противостояния и как от этого зависит судьба Украины – читайте в материале Фактов ICTV.

Газовое “самоэмбарго” России

Европейский Союз смог ввести эмбарго на российскую нефть (хотя со значительными исключениями). А вот официальный отказ от газа пока – в средне- и долгосрочных планах. Ведь сейчас зависимость ЕС от российского газа слишком велика – он занимает около 43% рынка. Однако Россия сама делает все, чтобы снизить свою долю, собственноручно перекрывая поставки в ЕС.

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Сначала Газпром “осушил” трубопровод Ямал-Европа через Польшу, затем существенно сократил транзит через ГТС Украины, а теперь неожиданно снизил транспортировку через свое первое обходное морское детище – Северный поток-1. Со 167 млн кубометров в сутки его показатели упали до 67 млн в сутки.

Как утверждает Газпром, во всем виновата немецкая компания Siemens, не успевшая вернуть с ремонта турбины для компрессорной станции обходного трубопровода. Оборудование было отправлено в Канаду на техобслуживание, однако вернуть его не смогли из-за санкций против России.

Якобы по этой причине прокачка газа в ЕС по Северному потоку-1 сократилась до 40% его мощности.

Более того, в России уже пугают Германию катастровой. Как сообщает Коммерсантъ, российский постпред в ЕС Владимир Чижов заявил, что проблемы с ремонтом турбин для Северного потока могут привести к полной остановке проекта.

– Когда все эти турбины поедут на ремонт в Канаду, он может остановиться. Я думаю, что это будет катастрофа для Германии, – отметил Чижов.

Европа уже ощутила последствия такого хода Кремля. Еще в среду итальянская энергетическая компания Eni заявила, что Газпром без объяснения причин сократил поставки газа в Италию на 15%. А уже в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в $1500 за тысячу кубометров.

Таким образом, россияне хоть и продадут меньше газа, но все равно заработают немало. А при этом еще и расшатают ситуацию в ЕС, усугубляя энергетический кризис.

– Зачем это делается? – Еще раз шантаж. Таким образом орда планирует увеличить фьючерсы до $2000 за тысячу кубов уже в июле, чтобы во время осенне-зимнего периода цены на газ были на уровне $3000-5000 за тысячу кубов, — комментирует действия Газпрома специалист экспертной группы Министерства энергетики Украины Владислав Онуфрей.

По его прогнозам, Газпром готов снизить поставки для всех своих европейских клиентов на 15-25%. OMV, Eni и Uniper уже получили предупреждение. На очереди – остальные европейские компании, у которых открыты счета в Газпромбанке.

– Ослабление позиции европейских коллег и невозможность подготовиться к зиме с достаточным объемом природного газа может стать переломным. Россия об этом уже подумала, – объясняет Онуфрей.

Трубопроводов – полно, а газа не хватает

В теории любые технические ограничения на том или ином трубопроводе перекрывают за счет других маршрутов. В данном случае потерянные на Северном потоке-1 объемы газа можно перевести на украинскую ГТС. Тем более что раньше россияне поступали так регулярно – во время профилактики газопровода.

– Газпром заявляет о технической проблеме с их стороны, и как следствие – сокращении транзита газа по Северному потоку-1 на 100 млн куб. м/сутки. Как надежный поставщик компания должна предложить решение проблемы. Например, перераспределение потоков газа между другими доступными газопроводами Польши или Украины. Именно так поступил Оператор ГТС Украины месяц тому назад, когда российские оккупанты взяли под контроль КС Новопсков и начали отбирать газ. Тогда мы предложили дополнительную мощность через другую точку соединения Суджа. И тогда, и сейчас Газпром без проблем может выполнить обязательства перед европейскими заказчиками услуг и поставить весь объем газа через украинскую ГТС, — подчеркивает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Однако Газпром показательно сушит рынок ЕС со всех сторон. По данным Оператора ГТС, ныне забронированные и оплаченные Газпромом мощности украинской трубы составляют 77,2 млн куб. м газа в сутки. Но текущий фактический уровень транзита не превышает 42 млн куб. м в сутки.

– То есть Газпром может использовать 35 млн кубов в сутки забронированных мощностей без каких-либо дополнительных действий или расходов. А общая техническая мощность Суджи почти 240 млн кубов в сутки, что в полтора раза больше Северного потока-1. А еще есть незадействованный Ямал через Польшу с мощностью около 90 млн кубов в сутки, — объясняет Сергей Макогон.

В Операторе ГТС отмечают, что готовы рассмотреть возможность дополнительного временного увеличения объемов транзита к объемам, способным полностью компенсировать отсутствие транспортировки через Северный поток-1 – с целью содействия подготовке стран Европы к следующему отопительному сезону. Однако Газпром с такой просьбой до сих пор не обращался.

– Очевидно, вопрос не в коммерции, а в политике. Газ является элементом гибридного оружия России и инструментом для политического давления на ЕС. Наподобие этого: не давайте летальное оружие Украине, иначе мы применим против вас энергетическое, — констатирует генеральный директор Оператора ГТС Украины.

“Призрак” Северного потока-2

Вместо украинского маршрута, по мнению специалистов, россияне, вероятно, рассчитывают использовать Северный поток-2. Его россияне достроили даже несмотря на санкции, но так и не запустили из-за развязывания полномасштабной войны.

– Проект Северный поток-2 полностью укомплектован и готов к работе (еще был готов в начале 2020) – оборудование установлено и прошло две проверки, пропускная способность составляет 55 млрд куб. м/год (пиковая – 61,9 млрд куб. м) – учитывая объем газа в европейских ПХГ, с вводом данной мощности в работу, хранилища удастся заполнить уже к началу сентября 2022 года, и даже без привлечения украинской ГТС. Именно этого шага ожидает РФ, – предполагает Владислав Онуфрей.

По его мнению, Кремль сейчас пытается дожать Германию, чтобы та, не успевая сформировать цикл поставок и построить собственные LNG-терминалы, “временно” запустила Северный поток-2.

Впрочем, такое повышение ставок может сыграть и против самого Газпрома. Ведь введенные санкции уже существенно отражаются на нефтегазовой отрасли России, “путая карты” Кремлю. И в итоге вместо того чтобы запустить Северный поток-2, россиянам придется фактически разбирать его на запчасти.

– Siemens не вернет оборудование из сервиса для материковой компрессорной станции Северного потока-1 из-за санкций. Далее россияне будут давить разными методами на ЕС для снятия санкций и возобновления сервисного обслуживания. Конечно, у них ничего не получится, и тогда они демонтируют аналогичные узлы со станции Славянская Северного потока-2 и переставят на Портовую Северного потока-1. Пока они это будут делать, отработают межремонтный ресурс другие узлы, которые уже заменить будет нечем… Таким образом, впереди перспектива постепенного уменьшения мощности Северного потока-1 и неотвратимого демонтажа нулевой компрессорной системы Северного потока-2. При таких условиях есть все шансы покончить с северными обходными трубопроводами и все же увеличить роль газотранспортной системы Украины, — считает эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

Хватит ли газа?

Несмотря на действительно непростую ситуацию на рынке, Европейский Союз ищет разнообразные альтернативные источники поставки, в частности сжиженного газа из-за океана. Компании, которым Газпром сообщил об остановке или сокращении поставок, уже неоднократно заявляли, что способны заместить их из других источников.

Впрочем, в целом дефицита ресурса не избежать, поэтому европейцы собираются стать еще более энергосберегающими.

Так, министр экономики Германии Роберт Хабек на фоне заявлений Газпрома о сокращении поставок призвал граждан сократить потребление энергии. По словам Хабека, в этой ситуации помогает каждый киловатт-час.

– Мы должны быть бдительными, – сказал он. — В первую очередь, мы не должны позволить себя разделить, поскольку это то, что намерен сделать Путин.

Это актуально и для украинцев. Сейчас в наших подземных хранилищах – более 10 млрд кубометров газа. Но к началу отопительного сезона Кабмин хочет накопить почти вдвое больше – 19 млрд кубометров. Часть из них обеспечит внутренняя добыча. Однако до 6 млрд кубометров газа нашей стране все же придется импортировать, сообщил во время заседания Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

– Пока, я бы сказал, в газовой сфере у Украины все хорошо, Украина показывает свои сильные стороны и устойчивость. Но нам понадобится помощь в следующий отопительный сезон, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа. По текущим рыночным ценам это около $8 млрд. Это значительный вызов, – подчеркнул он.

Помочь преодолеть этот вызов Украине могут США. По словам Витренко, рассматривается даже вариант использования газа в рамках ленд-лиза.

По данным издания Foreign Policy, в таком случае американский сжиженный газ будет доставляться на европейские LNG-терминалы, а оттуда через трубопроводы будет попадать в Украину.

При этом рассчитаться за этот газ Украина хотела бы впоследствии – после того, как будет увеличена внутренняя газодобыча.

– Они удивились, услышав эту идею, но ее хорошо восприняли, – цитирует издание Витренко.

Кроме того, Нафтогаз договорился о поставках в Украину сжиженного газа и водорода из Канады. Правда, только через 5 лет – с 2027 года.

Поэтому будущая зима будет очень тяжелой в энергетическом плане не только для Украины, но и для Европейского Союза и большинства стран мира. В то же время постепенный, но неизбежный отказ от российских энергоресурсов определит дальнейшую экономическую и геополитическую судьбу континента.

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Пусть пылает!

А тем временем в самой России получили очередное проявление западных санкций.

В четверг ночью на Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел масштабный пожар. По данным местных медиа, на участке “Газпром добыча Уренгой” между газовыми промыслами произошел разрыв трубы.

Отметим, что это месторождение – одно из самых больших в мире. Его запасы составляют до 10 трлн кубометров газа.

Как предполагают украинские специалисты, авария могла произойти, когда россияне пытались остановить скважину. Поскольку из-за сокращения экспорта топлива россияне должны либо останавливать добычу (консервируя скважины), либо просто сжигать газ прямо на месторождениях.

– Разгерметизация трубопровода на Уренгойском месторождении, скорее всего, произошла вследствие нарушения технологии остановки скважин, что привело к резкому изменению режима транспортировки на участке между двумя промыслами. Такое будет и дальше, потому что спрос на российский газ будет уменьшаться, а опыт эксплуатации будет оставаться на уровне студента-первокурсника, — подытоживает Максим Белявский.

Таким образом пока Россия сознательно ограничивает поставки газа в Европу, она не только теряет премиальный рынок, но и уничтожает собственную нефтегазовую отрасль. В сравнении с маем прошлого года Газпром уже угробил добычу на 15%.