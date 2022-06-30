Курс валют 30 июня: евро упал в цене, доллар — стабилен
Официальный курс от НБУ гривны к иностранным валютам за 1 единицу:
- доллар – 29,25;
- евро – 30,77.
Таким образом стоимость доллара остается неизменной по сравнению с 29 июня, а евро упал в цене на 14 копеек.
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В банках Украины доллар стоит – 35,15 — 35,68, евро – 36,65 — 37,50.
Приватбанк 30 июня предлагает следующие курсы валют:
Курс валют в Ощадбанке:
Курс валют в Монобанке:
Курс валют в Райффайзен Банке:
Курс валют в УкрСиббанке:
Цена доллара в обменниках колеблется от 35,25 до 35,55 грн.
Курс доллара на черном рынке варьируется от 35,10 до 35,60 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк