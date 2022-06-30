Курс валют 30 червня: євро впав у ціні, долар – стабільний
Офіційний курс від НБУ гривні до іноземних валют за 1 одиницю:
- долар – 29,25;
- євро – 30,77.
Таким чином вартість долара залишається незмінною порівняно з 29 червня, а євро впав у ціні на 14 копійок.
Зараз дивляться
У банках України долар коштує – 35.15 – 35,68, євро – 36,65-37,50.
Приватбанк 30 червня пропонує такі курси валют:
Курс валют в Ощадбанку:
Курс валют в Монобанку:
Курс валют у Райффайзен Банку:
Курс валют в УкрСиббанку:
Ціна долара в обмінниках коливається від 35,25 грн до 35,55 грн.
Курс долара на чорному ринку варіюється від 35,10 грн до 35,60.
Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк; НБУ;