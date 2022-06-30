Червень, 30 в 11:13

Офіційний курс від НБУ гривні до іноземних валют за 1 одиницю:

долар – 29,25;

євро – 30,77.

Таким чином вартість долара залишається незмінною порівняно з 29 червня, а євро впав у ціні на 14 копійок.

Зараз дивляться

У банках України долар коштує – 35.15 – 35,68, євро – 36,65-37,50.

Приватбанк 30 червня пропонує такі курси валют:

Курс валют в Ощадбанку:

Курс валют в Монобанку:

Курс валют у Райффайзен Банку:

Курс валют в УкрСиббанку:

Ціна долара в обмінниках коливається від 35,25 грн до 35,55 грн.

Курс долара на чорному ринку варіюється від 35,10 грн до 35,60.

Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк; НБУ;