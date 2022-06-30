Червень, 30 в 17:55

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна за минулий місяць отримала понад 4 млрд доларів від міжнародних партнерів. Крім того, у червні Україна отримала 1,3 млрд доларів грантової допомоги від уряду США, а також 1 млрд євро від Німеччини.

Про це міністр сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі із бюджету будуть виплачувати соціальні зобов’язання, заробітні плати військовим, пенсії, заробітні плати вчителям, лікарям. З огляду на це наразі економії державного бюджету не буде.

Зараз дивляться

Сергій Марченко зауважив, що розраховувати на значні надходження до бюджету від бізнесу в умовах війни буде занадто оптимістично.

– Наше завдання – зберегти той бізнес, який є зараз в Україні, – сказав Марченко.

Він розповів, що Верховна Рада підтримала законопроєкт, який повертає ПДВ та митні платежі. Це дозволить не лише наповнити бюджет, а й забезпечити захист бізнесу, якій є більш конкурентним у порівнянні з імпортними товарами.

Що стосується інфляції в Україні, то вона, за словами міністра фінансів, досить помірна. Це завдяки політиці, яку проводить Національний банк України, і те, що ми більш обережно ставимося до можливості друкувати гроші.