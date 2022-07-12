Евро немного подорожал, доллар стабилен: курс валют в Украине 12 июля
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По состоянию на 12 июля 2022 года официальный курс доллара по отношению к гривне не изменился – 29,25 грн, а евро немного подорожало и стоит 29,51 грн.
Отметим, что с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину доллар в Украине по курсу НБУ неизменен.
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Приватбанк 12 июля предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,62
|37,63
|Доллар/грн
|36,4
|36,4
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,20
|37,40
|Доллар/грн
|36,10
|37,10
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|34,70
|34,79
|Доллар/грн
|34,40
|34,49
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,70
|37,70
|Доллар/грн
|37,10
|37,80
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|29,71
|30,0
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
На черном рынке покупка доллара 12 июля в среднем по 37,10 грн, продажа – 37,60 грн.
Покупают евро в обменниках во вторник в среднем по 37,20, продают – за 37.60 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк