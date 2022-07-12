Июль, 12 в 11:11

По состоянию на 12 июля 2022 года официальный курс доллара по отношению к гривне не изменился – 29,25 грн, а евро немного подорожало и стоит 29,51 грн.

Отметим, что с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину доллар в Украине по курсу НБУ неизменен.

Сейчас смотрят

Приватбанк 12 июля предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,62 37,63 Доллар/грн 36,4 36,4

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,20 37,40 Доллар/грн 36,10 37,10

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 34,70 34,79 Доллар/грн 34,40 34,49

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,70 37,70 Доллар/грн 37,10 37,80

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 29,71 30,0 Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке покупка доллара 12 июля в среднем по 37,10 грн, продажа – 37,60 грн.

Покупают евро в обменниках во вторник в среднем по 37,20, продают – за 37.60 грн.

Читайте Курс евро к доллару составил 1 к 1 впервые за 20 лет

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Монобанк, УкрСиббанк