Євро трохи здорожчав, долар стабільний: курс валют в Україні 12 липня
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Станом на 12 липня 2022 року офіційний курс долара щодо гривні не змінився – 29,25 грн, а євро трохи подорожчало і коштує 29,51 грн.
Зазначимо, що з початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну курс долара в Україні за НБУ незмінний.
Зараз дивляться
Приватбанк 12 липня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,62
|37,63
|Долар/грн
|36,4
|36,4
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,20
|37,40
|Долар/грн
|36,10
|37,10
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|34,70
|34,79
|Долар/грн
|34,40
|34,49
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,70
|37,70
|Долар/грн
|37,10
|37,80
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|29,71
|30,0
|Долар/грн
|29,26
|29,55
На чорному ринку купівля долара 12 липня в середньому по 37,10 грн, продаж – 37,60 грн.
Купують євро в обмінниках у вівторок у середньому по 37,20, продають – за 37.60 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк