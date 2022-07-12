Липень, 12 в 11:11

Станом на 12 липня 2022 року офіційний курс долара щодо гривні не змінився – 29,25 грн, а євро трохи подорожчало і коштує 29,51 грн.

Зазначимо, що з початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну курс долара в Україні за НБУ незмінний.

Зараз дивляться

Приватбанк 12 липня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,62 37,63 Долар/грн 36,4 36,4

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,20 37,40 Долар/грн 36,10 37,10

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 34,70 34,79 Долар/грн 34,40 34,49

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,70 37,70 Долар/грн 37,10 37,80

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 29,71 30,0 Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 12 липня в середньому по 37,10 грн, продаж – 37,60 грн.

Купують євро в обмінниках у вівторок у середньому по 37,20, продають – за 37.60 грн.

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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк