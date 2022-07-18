Июль, 18 в 17:11

В своем следующем обзоре Международный валютный фонд (МВФ) “существенно” сократит прогноз глобального экономического роста.

Об этом со ссылкой на директора Департамента стратегии, политики и анализа МВФ Джейлу Пазарбашиоглу пишет Bloomberg.

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Пазарбашиоглу отмечает, что среди основных проблем – повышение цен на продовольствие и энергоносители, замедление потоков капитала на рынки, которые развиваются, продолжение пандемии и замедление роста экономики Китая.

– Это шок за шоком после шока, действительно бьющих по мировой экономике, – сказала она.

Директор отметила, что в апрельском докладе МВФ уже снизил свой прогноз глобального роста в этом году до 3,6% с 4,4%.

– Во время пересмотра, который должен пройти в этом месяце, мы существенно снизим наш прогноз, – добавила она.

Как сообщается, руководители центральных банков во всем мире испытывают трудности с тем, чтобы найти правильный ответ на повышение цен, вызванное проблемами предложения.