Липень, 18 в 17:11

У своєму наступному огляді Міжнародний валютний фонд (МВФ) істотно скоротить прогноз глобального економічного зростання.

Про це з посиланням на директора Департаменту стратегії, політики та аналізу МВФ Джейла Пазарбашіоглу пише Bloomberg.

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Пазарбашіоглу зазначає, що серед основних проблем – підвищення цін на продовольство та енергоносії, уповільнення потоків капіталу на ринки, що розвиваються, продовження пандемії та уповільнення зростання економіки Китаю.

– Це шок за шоком після шоку, які справді б’ють по світовій економіці, – сказала вона.

Директор зазначила, що у квітневій доповіді МВФ уже знизив свій прогноз глобального зростання цього року до 3,6% із 4,4%.

– Під час перегляду, який має відбутися цього місяця, ми суттєво знизимо наш прогноз, – додала вона.

Як повідомляється, керівники центральних банків у всьому світі зазнають труднощів для того, щоб знайти правильну відповідь на підвищення цін, викликане проблемами пропозиції.