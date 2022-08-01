Август, 01 в 15:53

Monobank — это банк, который работает на мобильных устройствах и не имеет собственных платежных терминалов.

Как снять деньги с карты Monobank без комиссии — читайте в материале Фактов ICTV.

Как снять деньги с карты Monobank

Для этого понадобится лишь пластиковая карточка и банкомат.

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При этом Monobank позволяет снимать наличные в любом банкомате мира, а не только в Украине. К тому же комиссии везде фиксированы.

Снять деньги с карты Моно можно в любом банкомате Украины, однако комиссия может быть разной.

Если банкомат, которым вы решили воспользоваться, не относится к банкам-партнерам Моно, с вас могут взыскать дополнительный процент.

Партнерами Monobank являются Universal Bank А-банк и ТАСкомБанк.

Банкоматы этих банков не возьмут с вас комиссию, но сам Monobank всегда взимает определенный процент:

снятие наличных в Украине – 0,5% от суммы (касается любого банка);

(касается любого банка); снятие наличных на сумму, превышающую остаток собственных средств – 4% от суммы ;

; снятие собственных средств за границей — 2% от суммы.

Кроме того, все банки, партнерские или нет, устанавливают лимиты на снятие средств.

В свою очередь, сам Monobank их не устанавливает, поэтому лучше пользоваться банкоматами партнеров — Универсал Банка, А-банка и ТАСкомБанка.

Снять наличные без комиссии — советы Monobank

На сайте Monobank отмечают непубличный вариант снятия наличных без комиссии:

Перевести средства через онлайн-банкинг с Monobank на карту Izi Bank или Sportbank. Комиссия в этом случае не взимается (все переводы с карты Monobank бесплатные). Через карты Izi Bank или Sportbank снять деньги с банкомата без комиссий.

Однако на такой способ есть ограничения — бесплатно доступны только три такие операции в месяц, каждая транзакция должна быть не более 1000 грн. А затем комиссия составит от 1% до 2% от суммы операции.

Как снять деньги без карточки

Сделать это можно в супермаркетах сетей Сильпо, VARUS и Фора, а также на заправках WOG и ОККО: