В каком банкомате можно снять наличные с карты Monobank и будет ли комиссия
Monobank — это банк, который работает на мобильных устройствах и не имеет собственных платежных терминалов.
Как снять деньги с карты Monobank без комиссии — читайте в материале Фактов ICTV.
Как снять деньги с карты Monobank
Для этого понадобится лишь пластиковая карточка и банкомат.
При этом Monobank позволяет снимать наличные в любом банкомате мира, а не только в Украине. К тому же комиссии везде фиксированы.
Снять деньги с карты Моно можно в любом банкомате Украины, однако комиссия может быть разной.
Если банкомат, которым вы решили воспользоваться, не относится к банкам-партнерам Моно, с вас могут взыскать дополнительный процент.
Партнерами Monobank являются Universal Bank А-банк и ТАСкомБанк.
Банкоматы этих банков не возьмут с вас комиссию, но сам Monobank всегда взимает определенный процент:
- снятие наличных в Украине – 0,5% от суммы (касается любого банка);
- снятие наличных на сумму, превышающую остаток собственных средств – 4% от суммы;
- снятие собственных средств за границей — 2% от суммы.
Кроме того, все банки, партнерские или нет, устанавливают лимиты на снятие средств.
В свою очередь, сам Monobank их не устанавливает, поэтому лучше пользоваться банкоматами партнеров — Универсал Банка, А-банка и ТАСкомБанка.
Снять наличные без комиссии — советы Monobank
На сайте Monobank отмечают непубличный вариант снятия наличных без комиссии:
- Перевести средства через онлайн-банкинг с Monobank на карту Izi Bank или Sportbank. Комиссия в этом случае не взимается (все переводы с карты Monobank бесплатные).
- Через карты Izi Bank или Sportbank снять деньги с банкомата без комиссий.
Однако на такой способ есть ограничения — бесплатно доступны только три такие операции в месяц, каждая транзакция должна быть не более 1000 грн. А затем комиссия составит от 1% до 2% от суммы операции.
Как снять деньги без карточки
Сделать это можно в супермаркетах сетей Сильпо, VARUS и Фора, а также на заправках WOG и ОККО:
- На кассе оплатите любую покупку картой Monobank и сообщите кассиру о намерении снять деньги.
- С вашей карты спишутся деньги за покупку и сумма наличных с учетом стандартной комиссии (0,5%).
- Подтвердите операцию в приложении (или с помощью NFC-модуля смартфона для бесконтактной оплаты).
- Кассир выдаст вам деньги.