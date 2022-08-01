У якому банкоматі можна зняти готівку з карти Monobank та чи буде комісія
Monobank – це банк, який працює на мобільних пристроях та не має власних платіжних терміналів.
Як зняти гроші з картки Monobank без комісії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як зняти гроші з картки Monobank
Для цього знадобиться лише пластикова картка банку та будь-який банкомат.
При цьому Monobank дозволяє знімати готівку у будь-якому банкоматі світу, а не лише в Україні. До того ж комісії всюди фіксовані.
Зняти гроші з картки Моно можна в будь-якому банкоматі України, проте комісія може бути різною.
Якщо банкомат, яким ви вирішили скористатися, не належить до банків-партнерів Моно, з вас можуть стягнути додатковий відсоток.
Партнерами Monobank є Universal Bank, А-банк та ТАСкомБанк.
Банкомати цих банків не візьмуть з вас комісію, але сам Monobank завжди стягує певний відсоток:
- зняття готівки в Україні – 0,5% від суми (стосується будь-якого банку);
- зняття готівки на суму, що перевищує залишок власних коштів – 4% від суми;
- зняття власних коштів за кордоном – 2% від суми.
Крім того, усі банки, партнерські чи ні, встановлюють ліміти на зняття коштів.
Водночас сам Monobank їх не встановлює, тому краще скористатися банкоматами банків-партнерів – Універсал Банку, А-банку та ТАСкомБанку.
Зняти готівку без комісії – поради Monobank
На сайті Monobank зазначається непублічний варіант зняття готівки без комісії:
- Переказати кошти через онлайн-банкінг з рахунку Monobank на карту Izi Bank або Sportbank. Комісія в цьому випадку не стягується (усі перекази з карти Monobank безкоштовні).
- Через карти Izi Bank або Sportbank зняти гроші з банкомату без комісій.
Проте на такий спосіб є обмеження – безоплатно доступні тільки три такі операції на місяць, кожна транзакція має бути не більше 1000 грн. А потім комісія складе від 1% до 2% від суми операції.
Як зняти гроші без картки
Зробити це можна у супермаркетах мереж Сільпо, VARUS і Фора, а також на заправках WOG та OKKО:
- На касі оплатіть будь-яку покупку карткою Monobank та повідомте касиру про намір зняти гроші.
- З вашої картки спишуться гроші за покупку та сума готівки з урахуванням стандартної комісії (0,5%).
- Підтвердіть операцію в додатку (або за допомогою NFC-модуля смартфона для безконтактної оплати).
- Касир видасть вам гроші.