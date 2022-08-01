Серпень, 01 в 15:53

Monobank – це банк, який працює на мобільних пристроях та не має власних платіжних терміналів.

Як зняти гроші з картки Monobank без комісії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як зняти гроші з картки Monobank

Для цього знадобиться лише пластикова картка банку та будь-який банкомат.

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При цьому Monobank дозволяє знімати готівку у будь-якому банкоматі світу, а не лише в Україні. До того ж комісії всюди фіксовані.

Зняти гроші з картки Моно можна в будь-якому банкоматі України, проте комісія може бути різною.

Якщо банкомат, яким ви вирішили скористатися, не належить до банків-партнерів Моно, з вас можуть стягнути додатковий відсоток.

Партнерами Monobank є Universal Bank, А-банк та ТАСкомБанк.

Банкомати цих банків не візьмуть з вас комісію, але сам Monobank завжди стягує певний відсоток:

зняття готівки в Україні – 0,5% від суми (стосується будь-якого банку);

(стосується будь-якого банку); зняття готівки на суму, що перевищує залишок власних коштів – 4% від суми ;

; зняття власних коштів за кордоном – 2% від суми.

Крім того, усі банки, партнерські чи ні, встановлюють ліміти на зняття коштів.

Водночас сам Monobank їх не встановлює, тому краще скористатися банкоматами банків-партнерів – Універсал Банку, А-банку та ТАСкомБанку.

Зняти готівку без комісії – поради Monobank

На сайті Monobank зазначається непублічний варіант зняття готівки без комісії:

Переказати кошти через онлайн-банкінг з рахунку Monobank на карту Izi Bank або Sportbank. Комісія в цьому випадку не стягується (усі перекази з карти Monobank безкоштовні). Через карти Izi Bank або Sportbank зняти гроші з банкомату без комісій.

Проте на такий спосіб є обмеження – безоплатно доступні тільки три такі операції на місяць, кожна транзакція має бути не більше 1000 грн. А потім комісія складе від 1% до 2% від суми операції.

Як зняти гроші без картки

Зробити це можна у супермаркетах мереж Сільпо, VARUS і Фора, а також на заправках WOG та OKKО: