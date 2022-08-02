Август, 02 в 15:52

В начале полномасштабной войны ПриватБанк отменил комиссию за снятие средств с кредитных карт частных лиц, а также за зачисление денег на карты своих клиентов.

Какая сегодня комиссия за снятие средств с карты Универсальная ПриватБанка — узнавали Факты ICTV.

Как снять деньги с карты ПриватБанка

Снять средства с карты ПриватБанка можно несколькими способами:

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через банкомат Приватбанка или другого банка в Украине и за рубежом;

в отделении банка (через кассу);

на кассах супермаркетов или заправках.

Комиссия за снятие наличных

Как и в любом другом банке, Приват взимает с пользователей комиссию за снятие средств. За снятие собственных средств с карты Универсальная придется отдать:

в банкоматах — 1% от суммы;

от суммы; в кассах отделений Приватбанка — 1% от суммы;

от суммы; в банкоматах других банков — 1% от суммы;

от суммы; в банкоматах за рубежом — 2%.

Чтобы не платить комиссию Приват рекомендует оплачивать различные покупки картой, а не наличными.

К тому же у Приватбанка есть программа Бонус Плюс. Расплачиваясь картой в магазинах-партнерах программы, вы будете получать бонусы до 20% за каждую покупку.