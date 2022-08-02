Какой размер комиссии за снятие наличных с карты ПриватБанка Универсальная
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В начале полномасштабной войны ПриватБанк отменил комиссию за снятие средств с кредитных карт частных лиц, а также за зачисление денег на карты своих клиентов.
Какая сегодня комиссия за снятие средств с карты Универсальная ПриватБанка — узнавали Факты ICTV.
Как снять деньги с карты ПриватБанка
Снять средства с карты ПриватБанка можно несколькими способами:
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- через банкомат Приватбанка или другого банка в Украине и за рубежом;
- в отделении банка (через кассу);
- на кассах супермаркетов или заправках.
Комиссия за снятие наличных
Как и в любом другом банке, Приват взимает с пользователей комиссию за снятие средств. За снятие собственных средств с карты Универсальная придется отдать:
- в банкоматах — 1% от суммы;
- в кассах отделений Приватбанка — 1% от суммы;
- в банкоматах других банков — 1% от суммы;
- в банкоматах за рубежом — 2%.
Чтобы не платить комиссию Приват рекомендует оплачивать различные покупки картой, а не наличными.
К тому же у Приватбанка есть программа Бонус Плюс. Расплачиваясь картой в магазинах-партнерах программы, вы будете получать бонусы до 20% за каждую покупку.