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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Какой размер комиссии за снятие наличных с карты ПриватБанка Универсальная

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Какой размер комиссии за снятие наличных с карты ПриватБанка Универсальная
Фото: Depositphotos

В начале полномасштабной войны ПриватБанк отменил комиссию за снятие средств с кредитных карт частных лиц, а также за зачисление денег на карты своих клиентов.

Какая сегодня комиссия за снятие средств с карты Универсальная ПриватБанка — узнавали Факты ICTV.

Как снять деньги с карты ПриватБанка

Снять средства с карты ПриватБанка можно несколькими способами:

Сейчас смотрят
  • через банкомат Приватбанка или другого банка в Украине и за рубежом;
  • в отделении банка (через кассу);
  • на кассах супермаркетов или заправках.

Комиссия за снятие наличных

Как и в любом другом банке, Приват взимает с пользователей комиссию за снятие средств. За снятие собственных средств с карты Универсальная придется отдать:

  • в банкоматах — 1% от суммы;
  • в кассах отделений Приватбанка — 1% от суммы;
  • в банкоматах других банков — 1% от суммы;
  • в банкоматах за рубежом — 2%.

Чтобы не платить комиссию Приват рекомендует оплачивать различные покупки картой, а не наличными.

К тому же у Приватбанка есть программа Бонус Плюс. Расплачиваясь картой в магазинах-партнерах программы, вы будете получать бонусы до 20% за каждую покупку.

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