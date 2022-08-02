Серпень, 02 в 15:52

На початку повномасштабної війни ПриватБанк скасував комісію за зняття коштів з кредитних карток приватних осіб, а також за зарахування грошей на картки своїх клієнтів.

Яка сьогодні комісія за зняття коштів з картки Універсальна ПриватБанку – дізнавалися Факти ICTV.

Як зняти гроші з картки ПриватБанку

Зняти кошти з картки ПриватБанку можна кількома способами:

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через банкомат ПриватБанку, або іншого банку в Україні та за кордоном;

ПриватБанку, або іншого банку в Україні та за кордоном; у відділені банку (через касу);

на касах супермаркетів чи заправках.

Комісія за зняття готівки

Як і в будь-якому іншому банку, Приват стягує з користувачів комісію за зняття коштів. За зняття власних коштів з карти Універсальна доведеться віддати:

в банкоматах – 1% від суми;

від суми; в касах відділень ПриватБанку – 1% від суми;

від суми; в банкоматах інших банків України – 1% від суми;

від суми; в банкоматах за кордоном – 2%.

Аби не сплачувати комісію Приват рекомендує оплачувати різноманітні покупки карткою, а не готівкою.

До того ж у ПриватБанку є програма Бонус Плюс. Розраховуючись карткою в магазинах-партнерах програми, ви будете отримувати бонуси до 20% за кожну покупку.