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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Який розмір комісії за зняття готівки з картки ПриватБанку Універсальна

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Який розмір комісії за зняття готівки з картки ПриватБанку Універсальна
Фото: Depositphotos

На початку повномасштабної війни ПриватБанк скасував комісію за зняття коштів з кредитних карток приватних осіб, а також за зарахування грошей на картки своїх клієнтів.

Яка сьогодні комісія за зняття коштів з картки Універсальна ПриватБанку – дізнавалися Факти ICTV.

Як зняти гроші з картки ПриватБанку

Зняти кошти з картки ПриватБанку можна кількома способами:

Зараз дивляться
  • через банкомат ПриватБанку, або іншого банку в Україні та за кордоном;
  • у відділені банку (через касу);
  • на касах супермаркетів чи заправках.

Комісія за зняття готівки

Як і в будь-якому іншому банку, Приват стягує з користувачів комісію за зняття коштів. За зняття власних коштів з карти Універсальна доведеться віддати:

  • в банкоматах – 1% від суми;
  • в касах відділень ПриватБанку – 1% від суми;
  • в банкоматах інших банків України – 1% від суми;
  • в банкоматах за кордоном – 2%.

Аби не сплачувати комісію Приват рекомендує оплачувати різноманітні покупки карткою, а не готівкою.

До того ж у ПриватБанку є програма Бонус Плюс. Розраховуючись карткою в магазинах-партнерах програми, ви будете отримувати бонуси до 20% за кожну покупку.

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