Який розмір комісії за зняття готівки з картки ПриватБанку Універсальна
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На початку повномасштабної війни ПриватБанк скасував комісію за зняття коштів з кредитних карток приватних осіб, а також за зарахування грошей на картки своїх клієнтів.
Яка сьогодні комісія за зняття коштів з картки Універсальна ПриватБанку – дізнавалися Факти ICTV.
Як зняти гроші з картки ПриватБанку
Зняти кошти з картки ПриватБанку можна кількома способами:
Зараз дивляться
- через банкомат ПриватБанку, або іншого банку в Україні та за кордоном;
- у відділені банку (через касу);
- на касах супермаркетів чи заправках.
Комісія за зняття готівки
Як і в будь-якому іншому банку, Приват стягує з користувачів комісію за зняття коштів. За зняття власних коштів з карти Універсальна доведеться віддати:
- в банкоматах – 1% від суми;
- в касах відділень ПриватБанку – 1% від суми;
- в банкоматах інших банків України – 1% від суми;
- в банкоматах за кордоном – 2%.
Аби не сплачувати комісію Приват рекомендує оплачувати різноманітні покупки карткою, а не готівкою.
До того ж у ПриватБанку є програма Бонус Плюс. Розраховуючись карткою в магазинах-партнерах програми, ви будете отримувати бонуси до 20% за кожну покупку.