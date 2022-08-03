Новый налог на импорт: как могут вырасти цены и повлияет ли это на курс гривны

Август, 03 в 20:45

Кабинет министров готовит законопроект о введении дополнительного сбора на покупку валюты импортерами. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

– Фактически речь идет о новом налоге на импорт. В настоящее время все импортеры закупают валюту по официальному фиксированному курсу – 36,6 грн за доллар. Если законопроект будет принят, то фактически курс для импортеров вырастет на 10%, – объясняет Железняк.

Он добавил, что если вы импортер и хотите купить официально валюту для того, чтобы оплатить импорт, вам будет дополнительно начисляться на такую ​​покупку 10%. Соответственно, вы будете покупать по курсу 36,6 и +10% сбора, который будет уплачен в государственный бюджет.

Финансист Виталий Шапран объяснил, что цель нового налога не только наполнить госказну, но и снизить спрос украинцев на импортные товары.

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– Правительство ищет пути для того, чтобы ограничить желание украинцев покупать импортную продукцию. Многое, особенно на рынке продуктов питания, можно найти у украинских производителей. Но этого не происходит, потому что импортная продукция иногда даже дешевле украинской или является более качественной. Нужно или призвать украинцев уменьшать потребление импорта или вводить дополнительные налоги.

Если украинцы будут заменять импортные товары отечественными, спрос на валюту снизится, а значит, уменьшится давление на золотовалютные резервы и гривну. Это может способствовать и стабилизации курса гривны, объясняет Железняк.

– Это повлияет на то, чтобы гривна не так ослабевала и не столь сильное давление было на валютный рынок. Укрепит ли это гривню – не знаю, – отметил он.

Шапран, в свою очередь, говорит, что подорожает весь импорт, а также отечественные товары с импортными составляющими.

– Удар по инфляции будет, это не означает, что будет +10% к прогнозируемой инфляции (прогноз НБУ – 31% на конец года, – Ред.), но, возможно, будет дополнительно 3-5%, – говорит Шапран.

В то же время Виталий Шапран заявил, что правительству следует сделать исключение для импортеров горючего, иначе цены на него могут еще возрасти, а это повлияет на стоимость всех украинских товаров.

– Именно цены на топливо очень сильно влияют на инфляцию, потому что нет отраслей, которые не зависели бы от цен на топливо. Удорожание горючего, как правило, в геометрической прогрессии расходится по повышению цен во всех отраслях. То, что оно охватывает всю экономику, это опасно для нас. Я надеюсь, что в правительстве вынесут горючее за скобки, – подчеркнул он.

Еще один риск от новшества, по словам Шапрана, это рост контрабанды.

– Справится ли наша таможня с теми обязательствами, которые на нее будут возложены? Потому что у нас традиционно много контрабанды, у нас граница западная не так хорошо сейчас охраняется. Не превратится ли с первых месяцев эта инициатива в рост контрабанды и повышение заработков черных дельцов на таможне, – сказал эксперт.

Депутаты, по словам Железняка, ждут точных расчетов правительства или НБУ, чтобы понять, будет ли это иметь положительный эффект и насколько сильно может повлиять на инфляцию. Внести законопроект в парламент КМУ планируют в ближайшие недели.