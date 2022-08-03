Серпень, 03 в 20:45

Кабінет міністрів готує законопроєкт про запровадження додаткового збору на купівлю валюти імпортерами. Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

– Фактично йдеться про новий податок на імпорт. Нині усі імпортери закуповують валюту за офіційним фіксованим курсом – 36,6 грн за долар. Якщо законопроєкт ухвалять, то фактично курс для імпортерів зросте на 10%, – пояснює Железняк.

Він додав, що якщо ви імпортер і хочете купити офіційно валюту для того, щоб оплатити імпорт, то вам буде додатково нараховуватись на таку купівлю 10%. Відповідно, ви купуватимете за курсом 36,6 і +10% збору, який буде сплачено до державного бюджету.

Фінансист Віталій Шапран пояснив, що мета нового податку не лише наповнити держказну, а й зменшити попит українців на імпортні товари.

Зараз дивляться

– Уряд шукає шляхи для того, щоб обмежити бажання українців купувати імпортну продукцію. Багато, особливо на ринку продуктів харчування, можна знайти українських замінників. Але цього не відбувається, бо імпортна продукція іноді навіть дешевша за українську або якісніша. Потрібно або закликати українців зменшувати споживання імпорту або вводити додаткові податки.

Якщо українці замінюватимуть імпортні товари вітчизняними, попит на валюту знизиться, а отже зменшиться тиск на золотовалютні резерви та гривню. Це може сприяти і стабілізації курсу гривні, пояснює Железняк.

– Це вплине на те, щоб гривня не так слабшала і не такий сильний тиск був на валютний ринок. Чи це зміцнить гривню – не знаю, – зазначив він.

Шапран, у свою чергу, каже, що подорожчає увесь імпорт, а також вітчизняні товари, які мають імпортні складові.

– Удар по інфляції буде, це не означає, що буде +10% до інфляції прогнозованої (прогноз НБУ – 31% на кінець року, – Ред.), можливо, буде додатково 3-5%, – каже Шапран.

Водночас Віталій Шапран заявив, уряду варто зробити виняток для імпортерів пального, інакше ціни на нього можуть ще зрости, а це вплине на вартість всіх українських товарів.

– Саме ціни на пальне дуже сильно впливають на інфляцію, бо немає галузей, які б не залежали від цін на пальне. Здорожчання пального, як правило, в геометричній прогресії розходиться по підвищенню цін в усіх галузях. Те, що воно охоплює всю економіку, це для нас небезпечно. Я сподіваюсь, що в уряді винесуть пальне за дужки, – підкреслив він.

Ще один ризик від нововведення, за словами Шапрана, це зростання контрабанди.

– Чи впорається наша митниця із тими зобов’язаннями, які на неї будуть покладені? Тому що у нас традиційно багато контрабанди, у нас кордон західний не так добре зараз охороняється. Чи не перетвориться з перших місяців ця ініціатива на зростання контрабанди і підвищення заробітків чорних ділків на митниці, – сказав експерт.

Депутати, за словами Железняка, чекають точних розрахунків уряду чи НБУ, аби зрозуміти, чи матиме це позитивний ефект і наскільки сильно може вплинути на інфляцію. Внести законопроєкт до парламенту КМУ планують у найближчі тижні.