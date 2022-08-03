Кабмин готовит законопроект о дополнительном сборе на импортные товары

Август, 03 в 16:10

Кабинет министров готовит законопроект о введении дополнительного сбора на покупку всех импортных товаров и услуг.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

— Здесь стоит отметить, что избрали концепцию не дополнительных импортных пошлин, сложную в администрировании, а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг, — сообщил нардеп.

Цель законопроекта – уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.

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— Ожидается, что КМУ внесет законопроект в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого выйдет, – добавил он.

В начале июля Кабинет министров отменил список товаров критического импорта.

24 февраля Кабмин утвердил список товаров критического импорта, включив в него нефть и нефтепродукты, лекарства для розничной торговли, медизделия, шины, кровь людей и животных, минеральные удобрения, мясо, чай и кофе, пшеничную муку, сахар и другие товары.

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Источник: Ярослав Железняк