Серпень, 04 в 11:37

Із 1 вересня цього року, попри повномасштабну війну, в Україні планують масово запустити процес приватизації.

Про це поінформував прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з керівниками областей. Він уточнив, що завдання запустити приватизацію вже у вересні поставив президент Володимир Зеленський.

– Для цього Верховною Радою ухвалено відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким, – заявив Шмигаль.

Очільник уряду також озвучив кілька напрямків приватизації:

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1. Запуск малої приватизації в регіонах. З’явиться можливість викупити об’єкти, які роками простоюють, і запустити на них робочий процес.

– Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу, – зазначив Шмигаль.

2. Приватизація в аграрному секторі, яка дасть можливість аграріям розширити виробництво. Так, на початку вересня оголосять аукціони на елеваторні потужності, а також на комбінати хлібопродуктів. В аукціонах зможуть, зокрема, взяти участь ті аграрії, які відчувають дефіцит потужностей.

Шмигаль запевнив, що держава запустить грантові програми, щоб мотивувати бізнес створювати нові робочі місця.

Як відомо, наприкінці липня Верховна Рада схвалила законопроєкт, спрямований на приватизацію державних активів (підприємств), які занепадають та простоюють. Згідно з очікуваннями влади, нові власники зможуть відновити їх, модернізувати та розвивати на благо української економіки.

Аукціони з продажу об’єктів великої приватизації не плануються.