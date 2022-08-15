Wise прекратил выдавать украинцам валютные карты
Компания Wise, которая занимается электронными переводами средств, перестала открывать украинцам виртуальные карты.
Соответствующее уведомление от компании в Twitter опубликовал один из пользователей.
Отмечается, что выпуск новых карт для украинцев был прекращен с 12 августа.
При этом уже выпущенные карты продолжат работу. Клиенты из Украины все еще смогут передавать, получать и хранить деньги в разных валютах.
— К сожалению, нам пришлось временно прекратить выпуск цифровых карт для клиентов с зарегистрированным адресом в Украине. Это означает, что вы больше не сможете получить новую цифровую карту Wise, — говорится в сообщении.
Sad @Wise pic.twitter.com/DpvT9bOFLJ
— serhii (@iamsuredg) August 12, 2022
Прекращение выпуска цифровых карт для украинцев в Wise назвали временным решением, однако пока неизвестно, когда услуга снова заработает.
Ранее Факты ICTV подробно рассказывали, как зарегистрироваться в Wise, проводить расчеты и переводы средств.