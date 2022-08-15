Август, 15 в 14:29

Компания Wise, которая занимается электронными переводами средств, перестала открывать украинцам виртуальные карты.

Соответствующее уведомление от компании в Twitter опубликовал один из пользователей.

Отмечается, что выпуск новых карт для украинцев был прекращен с 12 августа.

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При этом уже выпущенные карты продолжат работу. Клиенты из Украины все еще смогут передавать, получать и хранить деньги в разных валютах.

— К сожалению, нам пришлось временно прекратить выпуск цифровых карт для клиентов с зарегистрированным адресом в Украине. Это означает, что вы больше не сможете получить новую цифровую карту Wise, — говорится в сообщении.

Прекращение выпуска цифровых карт для украинцев в Wise назвали временным решением, однако пока неизвестно, когда услуга снова заработает.

Ранее Факты ICTV подробно рассказывали, как зарегистрироваться в Wise, проводить расчеты и переводы средств.