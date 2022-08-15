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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Wise припинив видавати українцям валютні карти

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
картка банк платежі

Компанія Wise, яка займається електронними переказами коштів, припинила відкривати українцям віртуальні карти.

Відповідне повідомлення від компанії у Twitter опублікував один із користувачів.

Зазначається, що випуск нових карт для українців припинили з 12 серпня.

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При цьому вже випущені карти продовжать працювати. Клієнти з України все ще зможуть передавати, отримувати та зберігати гроші у різних валютах.

– На жаль, нам довелося тимчасово припинити випуск цифрових карток для клієнтів із зареєстрованою адресою в Україні. Це означає, що ви більше не зможете отримати нову цифрову картку Wise, – йдеться у повідомленні.

Припинення випуску цифрових карт для українців у Wise назвали тимчасовим рішенням, проте поки що не відомо, коли послуга знову запрацює.

Раніше Факти ICTV детально розповідали, як зареєструватися в Wise, проводити розрахунки та перекази коштів.

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