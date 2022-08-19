Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине на 19 августа
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К концу недели официальный курс евро в Украине немного подорожал. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты на 19 августа составляет 37,21 грн за €1.
Днем ранее курс был на уровне 37,17 грн. за €1. В обменниках валюта также подскочила в цене.
Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
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Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,8
|40,8
|Доллар
|38,8
|39,1
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|40
|40,99
|Доллар
|39,75
|39,99
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|37
|37,90
|Доллар
|36,65
|37,49
Так, евро можно купить в среднем за 40,90 грн против 41 грн 18 августа. Продают евро за 41,25 грн (18 августа было 40 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,65 грн против 40,50 грн 18 августа, а продают за 40,85 грн (18 августа было 39,70 грн).