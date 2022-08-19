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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине на 19 августа

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине на 19 августа
Фото: Depositphotos

К концу недели официальный курс евро в Украине немного подорожал. Согласно данным Нацбанка, стоимость валюты на 19 августа составляет 37,21 грн за €1.

Днем ранее курс был на уровне 37,17 грн. за €1. В обменниках валюта также подскочила в цене.

Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Так, евро можно купить в среднем за 40,90 грн против 41 грн 18 августа. Продают евро за 41,25 грн (18 августа было 40 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,65 грн против 40,50 грн 18 августа, а продают за 40,85 грн (18 августа было 39,70 грн).

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