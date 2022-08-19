Серпень, 19 в 9:33

Під кінець тижня офіційний курс євро в Україні трохи здорожчав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти станом на 19 серпня становить 37,21 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 37,17 грн за €1. В обмінниках валюта також підскочила в ціні.

Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,8 40,8 Долар 38,8 39,1

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40 40,99 Долар 39,75 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 37 37,90 Долар 36,65 37,49

Так, євро можна купити в середньому за 40,90 грн проти 41 грн 18 серпня. Продають євро за 41,25 грн (18 серпня було 40 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 40,65 грн проти 40,50 грн 18 серпня, а продають за 40,85 грн (18 серпня було 39,70 грн).