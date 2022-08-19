Долар і євро в обмінниках здорожчали: курс валют в Україні на 19 серпня
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Під кінець тижня офіційний курс євро в Україні трохи здорожчав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти станом на 19 серпня становить 37,21 грн за €1.
Днем раніше курс був на рівні 37,17 грн за €1. В обмінниках валюта також підскочила в ціні.
Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,8
|40,8
|Долар
|38,8
|39,1
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|40,99
|Долар
|39,75
|39,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37
|37,90
|Долар
|36,65
|37,49
Так, євро можна купити в середньому за 40,90 грн проти 41 грн 18 серпня. Продають євро за 41,25 грн (18 серпня було 40 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 40,65 грн проти 40,50 грн 18 серпня, а продають за 40,85 грн (18 серпня було 39,70 грн).