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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро в обмінниках здорожчали: курс валют в Україні на 19 серпня

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Долар і євро в обмінниках здорожчали: курс валют в Україні на 19 серпня
Фото: Depositphotos

Під кінець тижня офіційний курс євро в Україні трохи здорожчав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти станом на 19 серпня становить 37,21 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 37,17 грн за €1. В обмінниках валюта також підскочила в ціні.

Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,8 40,8
Долар 38,8 39,1

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 40,99
Долар 39,75 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 37 37,90
Долар 36,65 37,49

Так, євро можна купити в середньому за 40,90 грн проти 41 грн 18 серпня. Продають євро за 41,25 грн (18 серпня було 40 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 40,65 грн проти 40,50 грн 18 серпня, а продають за 40,85 грн (18 серпня було 39,70 грн).

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