Август, 19 в 17:35

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, когда через приложение Дія можно будет купить военные облигации, и пошагово объяснил, как это можно будет сделать.

Он подчеркнул, что в течение недели-двух будут запущены около 10 новых услуг в приложении Дія.

– Очень важный проект – возможность купить облигации разного вида и разных сроков. Это что-то очень похожее на депозит, когда вы вкладываете деньги, которые через какое-то время вернете и получите проценты за то, что хранили их там. Но эти деньги пойдут на помощь нашей армии, медикам – то есть на финансирование самых важных статей бюджета, – пояснил он.

По словам Федорова, это будет хороший цифровой продукт: в несколько кликов нужно будет выбрать приложение, совершить покупку через финансового партнера, получить электронный документ о том, что вы купили облигации, и потом – получить выплату.