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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як придбати військові облігації: покрокова інструкція

Анастасія Гевко, редакторка стрічки Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV
Михайло Федоров
Фото: УНІАН

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв’ю Фактам ICTV, коли через програму Дія можна буде купити військові облігації, та покроково пояснив, як це можна буде зробити.

Він наголосив, що протягом тижня-двох буде запущено близько 10 нових послуг у додатку Дія.

– Дуже важливий проєкт – можливість купити облігації різного виду та різних термінів. Це щось дуже схоже на депозит, коли ви вкладаєте гроші, які через якийсь час повернете та отримаєте відсотки за те, що зберігали їх там. Але ці гроші підуть на допомогу нашій армії, медикам – тобто на фінансування найважливіших статей бюджету, – пояснив він.

За словами Федорова, це буде хороший цифровий продукт: у кілька кліків потрібно буде вибрати додаток, здійснити покупку через фінансового партнера, отримати електронний документ про те, що ви купили облігації, і потім отримати виплату.

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