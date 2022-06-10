Июнь, 10 в 19:10

Военные облигации — это разновидность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), то есть ценные бумаги, размещателем которых является государство в лице Министерства финансов Украины.

Военные облигации отличаются от обычных. Их целевое назначение — нужды Вооруженных сил Украины и государства в военное время.

Что такое военные облигации, зачем их покупать и на каких условиях это делать — узнавали Факты ICTV.

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Преимущества покупки военных облигаций

Во время войны дефицит бюджета Украины очень высок, поэтому государство должно привлекать средства физических и юридических лиц. Эти деньги, в первую очередь, пойдут на нужды ВСУ. Об этом Фактам ICTV рассказал инвестиционный аналитик Сергей Фурса.

Тем не менее, фишка этих облигаций в возврате средств через определенный период времени.

Все зависит от вида самих облигаций и сроков их погашения.

— Вы можете купить трехмесячную, полугодовую или же годовую облигацию. Государство в любом случае вам потом отдает вложенные средства, — замечает аналитик.

При этом лицо, которое становится владельцем военных облигаций, получает доход в виде годовых процентов. Для военных облигаций устанавливаются ставки в 10-11% годовых в зависимости от срока размещения и возврата.

Еще одно преимущество приобретения таких облигаций — доход в виде процентов не облагается налогом.

То есть вы не должны платить налог на прибыль и военный сбор.

Еще одна приятная вещь — для приобретения военных ОВГЗ некоторые дилеры не просят подтверждения происхождения средств, за которые вы покупаете облигации.

Это значительно упрощает и ускоряет процедуру, а также в дальнейшем не возникает вопросов относительно происхождения средств, а прибыль вы можете включить в официальный доход.

Сергей Фурса также отметил, что одно из главных преимуществ для обычных украинцев заключается в надежном хранении своих сбережений.

— Зачем они нужны людям? Чтобы сейчас, когда есть высокая инфляция, хоть как-то защищать свои сбережения. Потому что если деньги будут лежать под матрасом, они вам не принесут пользы, а когда сбережения вложены в военные облигации, то приносят 11% годовых, — говорит Фурса.

Как купить военные облигации

Обычно первичные дилеры скупают военные облигации в больших объемах на аукционах, после чего осуществляют их продажу своим клиентам на так называемом вторичном рынке.

Первичными дилерами являются банки, в том числе государственные, а также финансовые учреждения, инвестиционные фонды.

— Сегодня любая покупка облигаций является легальной. У большинства банков уже есть приложения, с помощью которых вы в один клик можете купить военные облигации. Если вы не клиент такого банка, то приходите в свой банк или в инвестиционную компанию и покупаете по более сложному пути, — отмечает инвестиционный аналитик.

Условия приобретения и обслуживания по покупке военных облигаций разные.

В некоторых инвестиционных фондах и компаниях приобретение военных облигаций является более привлекательным, чем в банках. Поскольку не установлен минимальный объем ценных бумаг, а также отсутствуют коммерческие комиссии по таким операциям.

Сергей Фурса также отметил, что купить их может любой желающий: будь то физическое или юридическое лицо.

Условия инвестирования

Купить военные облигации может любое лицо — как обычные украинцы, так и крупные компании.

Министерство финансов предлагает рынку четыре вида военных облигаций в гривне и по одному — в евро и долларах США.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. денежных единиц той валюты, в которой она номинирована.

Каждый из отдельных выпусков военных облигаций имеет свой срок погашения — от двух месяцев до 1,3 года. В зависимости от этого срока определяется ставка доходности по облигации.

Гривневые облигации со сроком погашения до года продаются на таких условиях — инвестор покупает облигацию номиналом 1 тыс. грн по меньшей цене.

При наступлении времени погашения инвестор получит номинальную стоимость приобретенных им облигаций. Доход в таком случае составит разницу между первоначальной ценой облигации и суммой ее покупки.