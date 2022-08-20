“ІТ-Интегратор” и его команда. Кто стоит за победами на экономическом фронте в Украине

Август, 20 в 17:58

“ІТ-Интегратор” – известный в Украине ІТ-бренд, уже более 20 лет проектирующий и внедряющий мощные ІТ-системы и системы информационной безопасности для предприятий тяжелой промышленности, энергетики, государственного сектора, банков, торговых сетей, учебных заведений и объектов критической инфраструктуры.

В начале 2022 года компания была крупнейшим системным интегратором в стране и выполняла комплексные проекты для Государственной налоговой и Государственной таможенной службы Украины, Укрэнерго, Национального банка, Укрзализныци, Укртелекома. Среди постоянных клиентов компании – ДТЭК, Азовсталь, Киевстар, Аэропорт Борисполь и многие другие.

В портфеле предприятия — прямые договора поставки от более 30 ведущих вендоров мира, собственные производственные мощности по изготовлению серверов и компьютеров Prime, сеть филиалов, офисов и складов более чем в 20 регионах Украины, а с февраля 2022 года – широкий ассортимент продуктов и решений для обороны Украины.

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Легко ли управлять таким крупным и технологическим бизнесом в Украине и что позволяет удерживать позиции и помогать фронту, рассказывает вице-президент “ІТ-Интегратор” Надежда Омельченко.

– До 2022 года мы много времени и усилий уделяли внедрению Глобальных целей ООН в Украине – равным возможностям для девушек и женщин в ІТ-бизнесе, бордах, STEM-образовании, внедрению инновационных технологий и лучших мировых практик по кибербезопасности на мощных государственных и частных предприятиях, в целых секторах экономики, – сказала она.

Сейчас же, по словам вице-президента компании, ситуация в корне изменилась.

С первых дней войны новой миссией “ІТ-Интегратор” стала помощь фронту и людям, пострадавшим от боевых действий в Украине. Выполняя запросы военных подразделений, ГСЧС и фронтовых волонтеров, командой “ІТ-Интегратор” на волонтерских началах собираются и передаются на фронт средства защиты, снаряжение, питание, коммуникационное оборудование, оптика, автомобили, плавсредства, тепловизоры, БПЛА. Для технического обеспечения систем гражданской защиты общин и территорий компания поставляет средства массового оповещения, тепловизионное оборудование, системы видеонаблюдения и защиты от дронов.

Трудно ли быть женщиной-лидером в военное время?

Когда тебя поддерживает абсолютно вся твоя команда – ты забываешь об этом вопросе и просто работаешь дальше на победу. То, что сейчас придает нам сил, это, безусловно, наша волонтерская деятельность. С февраля борд “ІТ-Интегратор” полностью изменил подходы к управлению компанией. Мы отказались от каких-либо правил и регламентов, теперь каждый из нас на связи с командой 24/7, и каждый выполняет то, что может прямо сейчас, чтобы быть максимально эффективным в каждую секунду времени.

Мы называем этот подход WarTime CEO, и он вызывает настоящий восторг и поддержку, когда мы рассказываем о нем нашим иностранным коллегам и партнерам.

”ІТ-Интегратор” и его команда. Кто стоит за победами на экономическом фронте в Украине / 1 фотография

Елена Маслий-Шишова, директор департамента по работе с персоналом “ІТ-Интегратор”, отметила, что даже в самые трудные дни войны, во время боевых действий в Киеве, релокации во Львов, недель отсутствия информации о коллегах из Мариуполя, Харькова, Сум – они старались не терять надежды и веры в победу.

– “ІТ-Интегратор” – социально ответственный бренд и сегодня не словом, а делом мы продолжаем воплощать наши ценности, поддерживая наш коллектив, и всех, кто нуждается в помощи из-за войны, и психологически, и материально, в качестве волонтеров. Наши проекты социальной ответственности #Мой фронт, Freedom English, KITI cares – уже успешно помогают сотням украинцев. Мы планируем до конца года также запустить еще несколько всеукраинских социальных инициатив при поддержке международных фондов и партнеров, – подчеркнула Маслий-Шишова.

”ІТ-Интегратор” и его команда. Кто стоит за победами на экономическом фронте в Украине / 1 фотография

Из наиболее распространенных запросов к “ІТ-Интегратор” от клиентов сегодня остаются дроны, рации, облачные сервисы, кибербезопасность, услуги по ІТ-аутсорсингу и аутстафингу. Актуальными во время боевых действий являются поставки защищенной техники (ПК, ноутбуков, планшетов) для обеспечения военных качественным оборудованием, сертифицированным в соответствии с международными стандартами по качеству и безопасности.

Дмитрий Жуковский, директор департамента информационных технологий “ІТ-Интегратор”, заявил, что несмотря на большое количество новых проектов для помощи военным и тяжелые условия поставки в Украину – компания продолжает выполнять контракты со всеми клиентами и заказчиками.

– Недавно завершили большой комплексный проект для группы предприятий энергетической сферы в Полтавской области, первыми в Украине реализовали систему информационной безопасности АСУТП с использованием ДатаДиодов, разрабатываем комплексное решение для логистических комплексов, усиливаем киберустойчивость систем наших клиентов всех секторов экономики по всей территории Украины, – сообщил он.

”ІТ-Интегратор” и его команда. Кто стоит за победами на экономическом фронте в Украине / 4 фотографии

Несмотря на войну, продолжается в полном объеме и производство украинских персональных компьютеров торговой марки Prime, принадлежащей “ІТ-Интегратор”. Производственные мощности и складские запасы компании позволяют даже в военное время обеспечивать поставки до двух тысяч ПК в месяц.

В частности, высокой популярностью пользуется линейка конфигураций надежных персональных компьютеров Prime PC Solo 30.

Prime PC – это современная и доступная по цене качественная компьютерная техника украинского производства – для бизнеса, обучения, коммуникаций, а также игровые и дизайнерские станции, стандартной и уникальной конфигурации, которые поставляются по всей Украине уже более 20 лет по заказу корпоративных клиентов – без перерыва на ковид-карантины и на войну.

“ІТ-Интегратор” работает вместе с вами на Победу!