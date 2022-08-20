“ІТ-Інтегратор” та його команда. Хто стоїть за перемогами на економічному фронті в Україні

Серпень, 20 в 17:58

“ІТ-Інтегратор” – відомий в Україні ІТ-бренд, що вже понад 20 років проєктує та впроваджує потужні ІТ-системи та системи інформаційної безпеки для підприємств важкої промисловості, енергетики, державного сектора, банків, торговельних мереж, закладів освіти та об’єктів критичної інфраструктури.

На початок 2022 року компанія була найбільшим системним інтегратором в країні та виконувала комплексні проєкти для Державної податкової та Державної митної служби України, Укренерго, Національного банку, Укрзалізниці, Укртелекому. Серед постійних клієнтів компанії – ДТЕК, Азовсталь, Київстар, Аеропорт Бориспіль та багато інших.

В портфелі підприємства прямі договори постачання від понад 30 провідних вендорів світу, власні виробничі потужності з виготовлення серверів та комп’ютерів Prime, мережа філій, офісів та складів у понад 20 регіонах України, а з лютого 2022 року – широкий асортимент продуктів та рішень для оборони України.

Зараз дивляться

Чи легко керувати таким великим та технологічним бізнесом в Україні та що дозволяє утримувати позиції та допомагати фронту, розповідає віцепрезидентка “ІТ-Інтегратор” Надія Омельченко.

– До 2022 року ми багато часу та зусиль приділяли провадженню Глобальних цілей ООН в Україні – рівним можливостям для дівчат та жінок в ІТ-бізнесі, бордах, STEM-освіті, впровадженню інноваційних технологій та кращих світових практик з кібербезпеки на потужних державних та приватних підприємствах та у цілих секторах економіки, – каже вона.

Зараз же, за словами віцепрезидентки компанії, ситуація докорінно змінилася.

З перших днів війни новою місією “ІТ-Інтегратор” стала допомога фронту та людям, що постраждали від бойових дій в Україні. На запити військових підрозділів, ДСНС та фронтових волонтерів командою “ІТ-Інтегратор” на волонтерських засадах збираються та передаються на фронт засоби захисту, спорядження, харчування, комунікаційне обладнання, оптика, автомобілі, плавзасоби, тепловізори, БПЛА. Для технічного забезпечення систем цивільного захисту громад та територій компанія постачає засоби масового сповіщення, тепловізійне обладнання, системи відеонагляду та захисту від дронів.

Чи важко бути жінкою-лідером у воєнний час?

Коли тебе підтримує абсолютно вся твоя команда – ти забуваєш про це питання і просто працюєш далі на перемогу. Те, що зараз надає нам сил, це, безперечно, наша волонтерська діяльність. З лютого борд “ІТ-Інтегратор” повністю змінив підходи до управління компанією. Ми відмовились від будь-яких правил і регламентів, відтепер кожен з нас на зв’язку з командою 24/7 та кожен виконує те, що може просто зараз, щоб бути максимально ефективним в кожну секунду часу.

Ми називаємо цей підхід WarTime CEO, і він викликає справжнє захоплення і підтримку, коли ми розповідаємо про нього нашим іноземним колегам і партнерам.

”ІТ-Інтегратор” та його команда. Хто стоїть за перемогами на економічному фронті в Україні / 1 фотография

Олена Маслій-Шишова, директорка департаменту по роботі з персоналом “ІТ-Інтегратор”, зазначила, що навіть у найважчі дні війни, під час бойових дій у Києві, релокації до Львова, тижнів відсутності інформації про колег з Маріуполя, Харкова, Сум – усі намагалися не втрачати надії та віри у перемогу.

– “ІТ-Інтегратор” – соціально відповідальний бренд, і сьогодні не словом, а ділом ми продовжуємо втілювати наші цінності, підтримуючи наш колектив і всіх, хто потребує допомоги через війну, і психологічно, і матеріально, в якості волонтерів. Наші проєкти соціальної відповідальності #Мій фронт, Freedom English, KITI cares – вже успішно допомагають сотням українців. Ми плануємо до кінця року також запустити ще кілька всеукраїнських соціальних ініціатив за підтримки міжнародних фондів та партнерів, – наголосила Маслій-Шишова.

”ІТ-Інтегратор” та його команда. Хто стоїть за перемогами на економічному фронті в Україні / 1 фотография

З найбільш поширених запитів до “ІТ-Інтегратор” від клієнтів сьогодні залишаються дрони, рації, хмарні сервіси, кібербезпека, послуги з ІТ-аутсорсингу та аутстафінгу. Актуальним під час бойових дій є постачання захищеної техніки (ПК, ноутбуків, планшетів) для забезпечення військових якісним обладнанням, сертифікованим згідно з міжнародними стандартами з якості та безпеки.

Дмитро Жуковський, директор департаменту інформаційних технологій “ІТ-Інтегратор”, заявив, що незважаючи на велику кількість нових проєктів для допомоги військовим та важкі умови постачання в Україні, компанія продовжує виконувати контракти з усіма клієнтами та замовниками.

– Зовсім нещодавно завершили великий комплексний проєкт для групи підприємств енергетичної сфери у Полтавській області, першими в Україні реалізували систему інформаційної безпеки АСУТП з використанням ДатаДіодів, розроблюємо комплексне рішення для логістичних комплексів, посилюємо кіберстійкість систем наших клієнтів усіх секторів економіки на всій території України, – розказав він.

”ІТ-Інтегратор” та його команда. Хто стоїть за перемогами на економічному фронті в Україні / 4 фотографии

Попри війну продовжується у повному обсязі й виробництво українських персональних комп’ютерів торгової марки Prime, що належить “ІТ-Інтегратор”. Виробничі потужності та складські запаси компанії дозволяють навіть у воєнний час забезпечувати постачання до двох тисяч ПК на місяць.

Зокрема, високою популярністю користується лінійка конфігурацій надійних українських персональних комп’ютерів Prime PC Solo 30.

Prime PC – це сучасна та доступна за ціною якісна комп’ютерна техніка українського виробництва – для бізнесу, навчання, комунікацій, а також ігрові та дизайнерські станції, стандартної та унікальної конфігурації, які поставляються у всій Україні вже понад 20 років на замовлення корпоративних клієнтів – без перерви на ковід-карантини та війну.

“ІТ-Інтегратор” працює разом з вами на Перемогу!