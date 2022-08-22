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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Осенью увеличится стоимость овощей: на сколько подорожают продукты

Юля Захарченко, редактор ленты
ціна на овочі та фрукти
Фото: Depositphotos

Со средины осени стоимость овощей на украинском рынке увеличится ориентировочно на 10–15%. После начала полномасштабной войны в Украине цены на продуты выросли на 20% по разным причинам, а стоимость овощей не менялась благодаря сезонному фактору.

Об этом заявил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга. По его словам, в августе сезон сборки овощей, из-за чего увеличились предложения продаж на рынке.

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– Картофель, огурцы, томаты и другие овощи подешевели. Сезонный фактор продлится до октября. Определенное количество украинцев уехали за границу, что способствовало снижению цен на сезонные овощи.

Марчук отметил, что осенью увеличатся затраты на хранение овощей, в результате чего вырастут цены на все группы примерно на 10-15%. Если сравнивать стоимость овощей с летними месяцами 2021 года, то наблюдается увеличение цен на 102% на перечень продуктов, среди которых овощи.

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