Июль, 13 в 15:55

Стоимость борщевого набора в июле 2022 года ориентировочно составляет около 115 грн.

А еще месяц назад приготовить украинское национальное блюдо можно было почти на 20 грн дешевле.

Причина, в частности, кроется в повышении стоимости мяса, моркови и свеклы.

Сейчас смотрят

Так, свиные ребрышки в магазинах сейчас стоят ориентировочно 140 грн/1 кг, а свекла и морковь – ориентировочно по 35 грн/1 кг.

А еще в начале июня свинина стоила около 125 грн/1 кг, свекла – 27 грн/1 кг, а морковь – 24 грн/1 кг.

Подешевели в течение месяца только картофель и капуста. Приобрести их в июле можно за 9 грн/1 кг (против 12 грн/1 кг в июне) и за 28 грн/1 кг (против 30 грн/1 кг в июне) соответственно.

Для расчета стоимости борщевого набора в июле 2022 года мы взяли рецепт, для которого необходимо:

400 г свинины,

400 г свеклы,

500 г картофеля,

500 г капусты,

150 г моркови,

100 г сметаны,

100 г лука,

70 г томатной пасты.

Таким образом стоимость борща в июле составляет 115,25 грн, из которых:

свинина – 56 грн,

свекла – 14 грн,

картофель – 4,5 грн,

капуста – 14 грн,

морковь – 5,25 грн,

сметана – 12 грн,

лук – 2,5 грн,

томатная паста – 7 грн.

К слову, в начале полномасштабного вторжения России в Украину приготовить блюдо можно было ориентировочно за 82 грн.