Готовить борщ стало дороже: на сколько выросла стоимость национального блюда
Стоимость борщевого набора в июле 2022 года ориентировочно составляет около 115 грн.
А еще месяц назад приготовить украинское национальное блюдо можно было почти на 20 грн дешевле.
Причина, в частности, кроется в повышении стоимости мяса, моркови и свеклы.
Так, свиные ребрышки в магазинах сейчас стоят ориентировочно 140 грн/1 кг, а свекла и морковь – ориентировочно по 35 грн/1 кг.
А еще в начале июня свинина стоила около 125 грн/1 кг, свекла – 27 грн/1 кг, а морковь – 24 грн/1 кг.
Подешевели в течение месяца только картофель и капуста. Приобрести их в июле можно за 9 грн/1 кг (против 12 грн/1 кг в июне) и за 28 грн/1 кг (против 30 грн/1 кг в июне) соответственно.
Для расчета стоимости борщевого набора в июле 2022 года мы взяли рецепт, для которого необходимо:
- 400 г свинины,
- 400 г свеклы,
- 500 г картофеля,
- 500 г капусты,
- 150 г моркови,
- 100 г сметаны,
- 100 г лука,
- 70 г томатной пасты.
Таким образом стоимость борща в июле составляет 115,25 грн, из которых:
- свинина – 56 грн,
- свекла – 14 грн,
- картофель – 4,5 грн,
- капуста – 14 грн,
- морковь – 5,25 грн,
- сметана – 12 грн,
- лук – 2,5 грн,
- томатная паста – 7 грн.
К слову, в начале полномасштабного вторжения России в Украину приготовить блюдо можно было ориентировочно за 82 грн.