Серпень, 22 в 18:58

З середини осені вартість овочів на українському ринку збільшиться орієнтовно на 10-15%. Після початку повномасштабної війни в Україні ціни на харчі зросли на 20% через різні причини, а вартість овочів не змінювалася завдяки сезонному фактору.

Про це заявив заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу. За його словами, у серпні сезон збирання овочів, через що збільшилися пропозиції продажу на ринку.

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– Картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали. Сезонний фактор продовжуватиметься до жовтня. Певна кількість українців виїхали за кордон, що сприяло зменшенню цін на сезонні овочі.

Марчук зазначив, що восени збільшаться витрати на зберігання овочів, внаслідок чого зростуть ціни на всі групи приблизно на 10-15%. Якщо ж порівнювати вартість овочів з літними місяцями 2021 року, то спостерігається збільшення цін на 102% на перелік продуктів, серед яких овочі.