Август, 30 в 17:41

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за проект закона, который отменяет норму, что в условиях войны средства дорожного фонда могут использоваться только на оборону и выполнение государственных долговых обязательств.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк. Проект закона №7669 поддержал 241 нардеп: от Слуги народа – 187, от Платформы за жизнь и мир – 14, от группы За будущее – 7, от группы Доверие – 16, от группы Восстановления Украины – 12, а также пять внефракционных.

В случае принятия законопроекта в целом средства из дорожного фонда можно будет также использовать на восстановление дорог.

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– Рада поддержала законопроект №7669 – бюджетные изменения, убирающие норму, что деньги дорожного фонда могут идти только на военные нужды и выплату долгов. Короче, открывают возможность снова строить дороги вместо отправки денег на армию, — отметил Железняк.

Документ №7669 инициировал Кабинет министров. Им вносятся изменения в закон О государственном бюджете Украины на 2022 год: изымается статья 38, согласно которой в этом году средства государственного дорожного фонда можно в первую очередь направлять только на выполнение долговых обязательств по государственным заимствованиям, а также на обеспечение потребностей сектора обороны.

Как объяснили в Главном научно-экспертном управлении аппарата ВР, это, по сути, означает отказ от первоочередности направления средств дорожного фонда на выплату долгов и оборону.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что сейчас практически невозможно направлять средства фонда на содержание автомобильных дорог в надлежащем техническом состоянии, а также на проведение аварийно-восстановительных работ на разрушенных участках дорог.

Поэтому в случае принятия законопроекта в целом средства государственного дорожного фонда будут направляться также на восстановление разрушенных в результате боевых действий дорог и искусственных сооружений.

Следует отметить, что государственный дорожный фонд формируется с налога на ввозимое и изготовленное в Украине горючее, а также на транспортные средства и шины.

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Источник: Ярослав Железняк