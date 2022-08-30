Серпень, 30 в 17:41

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за проєкт закону, який скасовує норму, що в умовах війни кошти дорожнього фонду можуть використовуватися лише на оборону та виконання державних боргових зобов’язань.

Про це поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк. Проєкт закону №7669 підтримав 241 нардеп: від Слуги народу – 187, від Платформи за життя та мир – 14, від групи За майбутнє – 7, від групи Довіра – 16, від групи Відновлення України – 12, а також п’ять позафракційних.

В разі ухвалення законопроєкту в цілому, кошти з дорожнього фонду можна буде також використовувати на відновлення доріг.

Зараз дивляться

– Рада підтримала законопроект №7669 – бюджетні зміни, які прибирають норму що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів. Коротше, відкривають можливість знову будувати дороги замість відправити гроші на армію, – зазначив Железняк.

Документ №7669 ініціював Кабінет міністрів. Ним вносяться зміни до закону Про державний бюджет України на 2022 рік: вилучається стаття 38, згідно з якою цього року кошти державного дорожнього фонду можна першочергово спрямовувати лише на виконання боргових зобов’язань за державними запозиченнями, а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Як пояснили в Головному науково-експертному управлінні апарату ВР, це по суті означає відмову від першочерговості спрямування коштів дорожнього фонду на виплату боргів та оборону.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що зараз практично неможливо спрямовувати кошти фонду на утримання автомобільних доріг у належному технічному стані, а також на проведення аварійно-відновних робіт на зруйнованих ділянках доріг.

Тож у разі ухвалення законопроєкту в цілому кошти державного дорожнього фонду спрямовуватимуть також на відбудову зруйнованих внаслідок бойових дій доріг та штучних споруд.

Варто зазначити, що державний дорожній фонд формується із податку на ввезене та виготовлене в Україні пальне, а також на транспортні засоби та шини.

Джерело: Ярослав Железняк