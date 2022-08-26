В Украине появился реестр поврежденного и уничтоженного оккупантами имущества

Август, 26 в 16:47

Минцифры, Мининфраструктуры и Министерство развития общин и территорий представили реестр поврежденного и уничтоженного российскими оккупантами имущества, с помощью которого можно получить компенсацию.

Через портал и мобильное приложение Дія украинцы уже подали более 256 тыс. заявлений о поврежденном имуществе, однако это без учета разрушенной инфраструктуры и промышленных объектов.

Поэтому теперь вся информация о пострадавшем от российской агрессии имуществе будет интегрирована в специальном реестре.

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Украинцы, претендующие на компенсацию за разрушенное жилье, должны подать заявку в Дії, получить уведомление, что акт обследования имущества составлен комиссией, созданной органом самоуправления или ВГА, ожидать внесения информации об обследовании в Реестр поврежденного и разрушенного имущества, а затем саму компенсацию.