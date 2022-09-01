Сентябрь, 01 в 11:12

Директор ассоциации Е95 Сергей Куюн утверждает, что в ближайшее время вряд ли будут какие-то серьезные и существенные колебания цен на бензин, дизель и сжиженный газ.

Однако он предупредил, что рынок “очень сильно меняется”.

– Посмотрите хотя бы, что происходит с природным газом – он уже выше $3 тыс. за 1 тыс. кубов. Такой цены еще никогда не было. Энергетические рынки очень сильно лихорадит из-за войны в Украине. Как будет дальше – очень сложно прогнозировать, – заявил эксперт в комментарии Фактам ICTV.

Он напомнил, что даже на протяжении одного лишь августа цена в мире очень сильно изменилась.

Сейчас смотрят

– У нас цены в стране определяет мировая цена на нефть и нефтепродукты. Соответственно, эта цена на протяжении августа сильно изменилась. В течение месяца у нас был очень хороший прогноз, мы видели, что цены упали. Но в последние дни мы видим, что они снова начали расти. Конечно, не так трагично, как раньше. Однако это показывает, что что-либо прогнозировать очень сложно сейчас, – сказал Куюн.

Также эксперт отметил, что народные депутаты выступили с инициативой вернуть акциз на горючее, но это, по его словам, адекватное возобновление в нашей ситуации.

– Во всей странах Европы налоги на топливо – это очень мощный канал финансирования госбюджета. У нас известно какая ситуация с государственным бюджетом, а потому нужны деньги и на армию, и на дороги, – перечислил Куюн.

Топливный эксперт подчеркнул, что государство не может без налогов, а потому их просто необходимо возобновить.

– Унифицированная ставка 3 по 100 выглядит очень адаптировано. Это не полное возвращение тех налогов, что были раньше. Фактически потребители всех видов нефтепродуктов – и автогаза, и бензина и дизтоплива, – они все будут в одинаковых условиях, все с литра будут платить одну и ту же ставку, – рассказал он.

Сергей Куюн подсчитал, что по нынешним ценам на бензин и дизтопливо это выходит около 8% от конечной стоимости, а автогаз – около 10-12%.