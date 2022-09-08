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Факты / Україна / Бизнес и финансы

Нафтогаз открывает первые АЗС в Киеве и области

Валентина Летяк, редактор ленты
АЗС від Нафтогазу

В сентябре в Киеве и области в рамках пилотного проекта Нафтогаз откроет первые 30 автозаправочных комплексов арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO.

Остальные автозаправки будут открываться по результатам согласования всех необходимых юридических процедур с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Еще в мае Кабмин решил передать арестованное в рамках уголовного производства имущество ООО Глуско Украина и ООО Глуско Ритейл в управление ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг с целью предотвращения риска возникновения дефицита бензина и дизельного топлива.

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В целом в распоряжение Нафтогаза передано 172 объекта. Среди них – 126 зданий АЗК, недострои, земельные участки и имущество, расположенное в разных регионах Украины, в том числе и на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

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Источник: Нафтогаз

Фото: Нафтогаз

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