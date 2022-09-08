Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нафтогаз відкриває перші АЗС у Києві та області

Валентина Летяк, редакторка стрічки
АЗС від Нафтогазу

У вересні в Києві та області в рамках пілотного проєкту Нафтогаз відкриє перші 30 автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO.

Решту автозаправок відкриватимуть за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством із розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Ще у травні Кабмін вирішив передати заарештоване в рамках кримінального провадження майно ТОВ Глуско Україна та ТОВ Глуско Ритейл в управління ТОВ Нафтогаз Ойл Трейдинг з метою запобігання ризику виникнення дефіциту бензину та дизельного пального.

Зараз дивляться

Загалом у розпорядження Нафтогазу передано 172 об’єкти. Серед них – 126 будівель АЗК, недобудови, земельні ділянки та майно, розташоване в різних регіонах України, зокрема й на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

Перші АЗК під брендом U.GO відкрилися ще у 2017 року в Харкові та області. Ця марка належить Укргазвидобуванню. З 2022 року права на її використання має також Нафтогаз Ойл Трейдинг, в планах якого – розширення мережі в інших регіонах.

Читайте
Нафтогаз домовився про відстрочку боргів за єврооблігаціями на два роки

Джерело: Нафтогаз

Фото: Нафтогаз

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка