Вересень, 08 в 11:02

У вересні в Києві та області в рамках пілотного проєкту Нафтогаз відкриє перші 30 автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO.

Решту автозаправок відкриватимуть за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством із розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Ще у травні Кабмін вирішив передати заарештоване в рамках кримінального провадження майно ТОВ Глуско Україна та ТОВ Глуско Ритейл в управління ТОВ Нафтогаз Ойл Трейдинг з метою запобігання ризику виникнення дефіциту бензину та дизельного пального.

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Загалом у розпорядження Нафтогазу передано 172 об’єкти. Серед них – 126 будівель АЗК, недобудови, земельні ділянки та майно, розташоване в різних регіонах України, зокрема й на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

Перші АЗК під брендом U.GO відкрилися ще у 2017 року в Харкові та області. Ця марка належить Укргазвидобуванню. З 2022 року права на її використання має також Нафтогаз Ойл Трейдинг, в планах якого – розширення мережі в інших регіонах.

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Джерело: Нафтогаз

Фото: Нафтогаз