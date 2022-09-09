Онлайн-казино Cosmolot: итоги легализации за два года

Сентябрь, 09 в 12:55

Вот уже два года в Украине работает государственное регулирование организации азартных игр и лотерей.

По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с начала реформы было выдано более 4 тыс. лицензий.

Сама реформа была направлена на формирование конкурентного рынка, а также защиту прав потребителя.

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Онлайн-казино Cosmolot получило первую лицензию на осуществление игорной деятельности в сети интернет и с момента основания начал придерживаться норм закона и принципов гемблинга.

Для игроков существенно изменился подход к игре, важной тенденцией в развитии игрового ритейла стали принципы ответственной игры: идентификация игрока, возрастные ограничения, пристрастное увлечение игрой, возможность самоконтроля и самоограничения.

Пользователи меняют взгляды, а платформы — игровой контент онлайн-казино Cosmolot

С момента легализации, общество имело ряд предубеждений относительно азартного рынка, но уже через год операторы сегмента развлечений смогли внедрить высокие стандарты деятельности на рынке и прозрачность.

Операторы, работающие в этом направлении, стали применять совершенно новые механизмы игры, которые поддержаны европейским стандартам азартных игр.

Со временем игры стали совершенными и адаптированными к современному миру.

Игровые платформы, вроде онлайн-казино Cosmolot взяли курс на развитие этой отрасли в нашей стране, что увеличивает прибыль в государственную казну.

Игроки за время работы легализованного игорного рынка смогли ощутить все плюсы азартного контента и ответственной игры.

Налогообложение также стало значительным противоречием теневому рынку, ведь теперь игрок получает надежный сервис, а экономика – дополнительную прибыль.

— В фундамент нашей работы было заложено изменить мнение общества к азартным играм. За два года 43,2% украинцев стали позитивно относиться к этому сегменту развлечений, — пояснили в онлайн-казино Cosmolot.

Функция Дія и платежная система онлайн-казино Cosmolot

Важным фактором в развитии онлайн-сегмента гемблинг-индустрии стало увеличение социальной ответственности и защиты прав потребителя.

Теперь игроки имеют ряд обязательных условий для участия в азартных онлайн-играх.

В феврале 2022 года онлайн-казино Cosmolot запустило верификацию с помощью платформы цифровых документов в приложении Дія. Такой подход упростил процесс регистрации и идентификации клиента.

Модернизация платежной системы также имела успех, ведь теперь транзакции проходят через банковскую карту, указанную при регистрации.

Важно, что теперь игроки могут быть уверены в сохранении своих средств.

Слот-машины соответствуют трендам гемблинга: Cosmolot

Мировые события последних лет изменили привычки людей, оффлайн-заведения стали менее актуальными, люди массово перешли в онлайн, сфера развлечений не стала исключением. Многие игроки стали отдавать предпочтение игровым платформам в интернете.

Особенностью таких онлайн-ресурсов стали симуляторы слот-машин, которые создаются в соответствии с лучшими практиками азартных игр.

Онлайн-казино Cosmolot является инновационным гемблинг-хабом, где игроки получают полный цикл азартных развлечений.

За время существования этого рынка тренды менялись нечасто. С началом реформы ситуация кардинально изменилась, ведь теперь сервисы общаются с клиентами через соцсети, а значит, есть понимание потребности клиента.

— Клиентоориентированность является важным аспектом работы любого бизнеса. Именно поэтому мы создали чат-бот, через который вычисляем потребности игроков, — отметили в онлайн-казино Cosmolot.

Современность и прогрессия игровой отрасли дает понимание того, что игроки получают качественный контент. С каждой новинкой платформы дают своим пользователям заряд энергии и азарта.