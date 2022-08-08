Новости об игровой индустрии казино и беттинг в Украине во время войны

Август, 08 в 18:18

Игорная индустрия Украины продолжает адаптироваться к условиям войны, а также вносить серьезный вклад в пополнение государственного бюджета, что только приближает нашу страну к победе.

Попробуем в деталях разобраться со спецификой отечественного рынка азартных онлайн-игр с учетом условий военного положения.

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Ситуация на украинском рынке азартных развлечений в условиях войны

На сегодняшний день большая часть легальных отечественных онлайн-казино:

продолжает работать в режиме онлайн на территории всей страны;

активно развивает свою деятельность на просторах интернета;

привлекает иностранные инвестиции;

принимает активное участие в информационной кампании, ориентированной на информирование мира о войне в Украине ;

уплачивает налоги и лицензионные сборы;

сотрудничает с зарубежными операторами, кооперируя с ними усилия в благотворительности.

Всего за четыре месяца игровая индустрия в целом смогла внести в госбюджет почти половину той суммы, которая была заложена в него до 2023 года.

Эта сумма составила более 600 млн грн.

Самые популярные игровые бренды, которые с лицензией:

Вбет казино – игровая площадка vbet.ua, которая является генеральным спонсором УПЛ, также приобрела лицензию на букмекерскую деятельность. Слот сити – онлайн казино с украинскими корнями и замечательным продакшином на просторах Ютуба с названием канала Slots City Show.

Скандал вокруг 1xBet

Букмекерская контора 1xBet имеет статус одного из основных игроков российского рынка онлайн-ставок на спорт и онлайн-казино.

Компания активно сотрудничает с российскими медийными лицами, поддержавшими нападение российской армии на Украину.

Подобная ситуация заставила активную часть украинского общества начать борьбу против компании 1xBet, недавно зашедшей на отечественный рынок ставок на спорт.

Украинцы всего за семь дней собрали 25 тыс. голосов под петицией о запрете работы в Украине российского оператора азартных игр 1xBet и аннулировании его лицензии на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино в Украине.

Петицию на сайте президента Украины Владимира Зеленского подали 8 июля, и по состоянию на 15 июля, ее подписали 25 713 человек.

Теперь президент Украины обязан рассмотреть петицию и отреагировать на поставленные в ней вопросы.

Основные изменения на отечественном рынке азартных игр

Из ощутимых изменений для отечественных онлайн-казино стоит отметить:

закрытие всех платежных систем со стороны агрессора и прекращение любых финансовых операций с РФ;

остановка сотрудничества с российскими операторами и поставщиками софта;

расширение коллекции игр новинками, тематика которых посвящена ситуации в Украине;

создание немало игровых автоматов, заточенных непосредственно под Украину.

Отметим, что для многих легальных украинских операторов ситуация с закрытием российских платежек не стала новостью, поскольку война идет с 2014 года и подобные решения в индивидуальном порядке были приняты давно.

Будущее игорного рынка Украины

Игорный бизнес сумел встать на военные рельсы, поэтому вероятность его падения в будущем близится к нулю.

Пока что главная цель азартно-развлекательной индустрии – поддерживать государство и народ, продолжая развиваться и активно работать.

Это крайне важно не только во время войны, но и после победы, поскольку экономика нуждается и в временной поддержке, и в восстановлении после завершения боевых действий.