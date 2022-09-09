Онлайн-казино Cosmolot: підсумки легалізації за два роки

Вересень, 09 в 12:55

Ось уже два роки в Україні працює державне регулювання організації азартних ігор та лотерей.

За даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з початку реформи було видано понад 4 тис. ліцензій.

Сама реформа була спрямована на формування конкурентного ринку, а також захист прав споживача.

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Онлайн-казино Cosmolot отримало першу ліцензію на впровадження гральної діяльності в мережі інтернет і з моменту заснування почало дотримуватися норм закону та принципів гемблінгу.

Для гравців суттєво змінився підхід до гри, важливою тенденцією у розвитку ігрового ритейлу стали принципи відповідальної гри: ідентифікація гравця, вікові обмеження, упереджене захоплення грою, можливість самоконтролю та самообмеження.

Користувачі змінюють погляди, а платформи – ігровий контент — онлайн-казино Cosmolot

З моменту легалізації, суспільство мало низку упереджень щодо азартного ринку, але вже через рік оператори сегменту розваг змогли впровадити високі стандарти діяльності на ринку та прозорість.

Оператори, що працюють у цьому напрямку, почали застосовувати абсолютно нові механізми гри, підтримані європейськими стандартами азартних ігор.

Згодом ігри стали досконалими і адаптованими до сучасного світу.

Ігрові платформи, на кшталт онлайн-казино Cosmolot взяли курс на розвиток цієї галузі в нашій країні, що збільшує прибуток до державної скарбниці.

Гравці за час роботи легалізованого грального ринку змогли відчути всі плюси азартного контенту та відповідальної гри.

Оподаткування також стало значним спротивом тіньовому ринку, адже тепер гравець отримує надійний сервіс, а економіка – додатковий прибуток.

– У фундамент нашої роботи було закладено змінити думку суспільства до азартних ігор. За два роки 43,2 % українців почали позитивно ставитися до цього сегменту розваг, — пояснили в онлайн-казино Cosmolot.

Функція Дія та платіжна система: онлайн-казино Cosmolot

Важливим фактором у розвитку онлайн-сегменту гемблінг-індустрії стало збільшення соціальної відповідальності та захисту прав споживача.

Тепер гравці мають низку обов’язкових умов для участі в азартних онлайн-іграх.

У лютому 2022 року онлайн-казино Cosmolot запустило верифікацію за допомогою платформи цифрових документів у додатку Дія. Такий підхід спростив процес реєстрації та ідентифікації клієнта.

Модернізація платіжної системи також мала успіх, адже тепер транзакції проходять через банківську картку, вказану під час реєстрації.

Важливо, що тепер гравці можуть бути впевнені у збереженні своїх коштів.

Слот-машини відповідають трендам гемблінгу: Cosmolot

Світові події останніх років змінили звички людей, офлайн-заклади стали менш актуальними, люди массово перейшли в онлайн, сфера розваг не стала винятком. Багато гравців почали віддавати перевагу ігровим платформам в інтернеті.

Особливістю таких онлайн-ресурсів стали симулятори слот-машин, які створюються відповідно до найкращих практик азартних ігор.

Онлайн-казино Cosmolot є інноваційним гемблінг-хабом, де гравці отримують повний цикл азартних розваг.

За час існування цього ринку тренди змінювалися нечасто. З початком реформи ситуація кардинально змінилася, адже тепер сервіси комунікують із клієнтами через соцмережі, а отже, є розуміння потреби клієнта.

– Клієнтоорієнтованість є важливим аспектом роботи будь-якого бізнесу. Саме тому ми створили чат-бот, через який обчислюємо потребу гравців, — зазначили в онлайн-казино Cosmolot.

Сучасність та прогресія ігрової галузі дає розуміння того, що гравці отримують якісний контент. З кожною новинкою платформи дають своїм користувачам заряд енергії та азарту.