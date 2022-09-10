Вересень, 10 в 15:47

Україна отримає близько $530 млн пільгового кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Відповідне рішення затвердив Кабінет міністрів.

Як поінформував прем’єр Денис Шмигаль, уряд сьогодні підтримав розпорядження, яке дозволить залучити додаткове фінансування від МБРР до держбюджету України.

Кошти спрямують на соціальні виплати: пенсії, зарплати працівників бюджетної сфери, програми соцдопомоги від держави (такі як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішніх переселенців), а також на оплату медичних послуг у рамках програми медгарантій.

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– Підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу, – наголосив Шмигаль.

Як уточнили в Міністерстві фінансів України, наша держава отримає кредит від МБРР на пільгових умовах під гарантії Данії та Великої Британії. Термін його погашення становить 19 років із п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка за кредитом встановлена на рівні 0,25% річних.

Кабмін уже схвалив утворення делегації для участі в підписанні угоди з МБРР. Підпише документ міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кредит буде виділено в рамках проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні. Його реалізують МБРР та Міжнародна асоціація розвитку з червня 2022 року. За цей час загальний обсяг залучених коштів сягнув $7,3 млрд.

Як відомо, Європейська комісія днями запропонувала виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги на €5 млрд. А до кінця цього року Україна чекає на виділення ще €3 млрд.

Джерело: Денис Шмигаль