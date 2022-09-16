Сентябрь, 16 в 13:47

Всемирный банк в ноябре этого года должен утвердить пакет финансовой помощи для Украины на сумму $1 млрд.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан.

По его словам, также выносится решение о выделении средств на финансирование дефицита бюджета и восстановление инфраструктуры.

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Что касается выделения $1 млрд, то это будет как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance.

— У меня есть хорошие новости от Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в структуру Всемирного банка. Они планируют вынести на утверждение совета директоров Всемирного банка пакет по Украине уже в ноябре этого года. Пакет будет предусматривать финансирование на $1 млрд… Такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки, – рассказал Александр Грибан.

Он подчеркнул, что общий объем проектов украинских предприятий, которые могут профинансировать, составит более $3,3 млрд.

Кроме того, IFC активно работает с европейским фондом European Fund of Sustainable Development (EFSD), в который уже направили запрос на $2 млрд. Эти средства также будут направлены на поддержку Украины.

А в октябре Всемирный банк должен предоставить трастовый фонд в поддержку Украины.

Александр Грибан сообщил, что на рассмотрение совета директоров Всемирного банка выносится решение о выделении $36 млрд на финансирование дефицита бюджета в следующем году и $17 млрд на восстановление инфраструктуры и экономики Украины.