Вересень, 16 в 13:47

Світовий банк у листопаді цього року має затвердити пакет фінансової допомоги для України на суму $1 млрд.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

За його словами, також виноситься рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури.

Зараз дивляться

Щодо виділення $1 млрд, то це буде як пряме кредитування, так і фінансові гарантії та інструменти trade finance.

– В мене є гарні новини від Міжнародної фінансової корпорації (IFC), що входить до структури Світового банку. Вони планують винести на затвердження ради директорів Світового банку пакет по Україні вже в цьому листопаді. Пакет буде передбачати фінансування на $1 млрд… Таке фінансування також мобілізує й приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки, – розповів Олександр Грибан.

Він наголосив, що загальний обсяг проєктів українських підприємств, які можуть профінансувати, становитиме понад $3,3 млрд.

Крім того, IFC активно працює з європейським фондом European Fund of Sustainable Development (EFSD), до якого вже надіслали запит на $2 млрд. Ці кошти також підуть на підтримку України.

А в жовтні Світовий банк має презентувати трастовий фонд на підтримку України.

Олександр Грибан повідомив, що на розгляд ради директорів Світового банку виноситься рішення про виділення $36 млрд на фінансування дефіциту бюджету в наступному році і також $17 млрд на відновлення інфраструктури та економіки України.