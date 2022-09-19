Почему в банках наблюдался дефицит наличной валюты – объяснение НБУ

Сентябрь, 19 в 14:19

Основной причиной, почему в некоторых украинских банках наблюдался дефицит наличной валюты, являются логистические трудности из-за войны.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Совета НБУ Василий Фурман. Он объяснил, что ранее логистика наличного доллара обеспечивалась самолетами через соответствующие коммерческие банки.

Но из-за войны это происходит другим транспортом в гораздо меньшем объеме. Из-за этого значительно выросли расходы, потому был незначительный дефицит валюты.

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– Национальный банк вмешался в эту проблему, решив ее через продажу банкам наличного доллара и евро. Я общался со многими банками, сегодня проблем в этом вопросе нет, — заверил Василий Фурман.

Напомним, в начале сентября украинцы жаловались на то, что в некоторых отделениях Приватбанка в кассах невозможно получить наличные доллары.

Поэтому люди не могли снять американскую валюту со счетов, а также получить денежные переводы в ней. Тогда в Приватбанке объяснили, что такая ситуация сложилась из-за определенных трудностей с доставкой наличной валюты.