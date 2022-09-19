Чому у банках спостерігався дефіцит готівкової валюти – пояснення НБУ

Вересень, 19 в 14:19

Основною причиною, чому в деяких українських банках спостерігався дефіцит готівкової валюти, є логістичні труднощі через війну.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Ради НБУ Василь Фурман. Він пояснив, що раніше логістика готівкового долара забезпечувалася літаками через відповідні комерційні банки.

Але через війну це відбувається іншим транспортом у значно меншому обсязі. Через це значно зросли витрати, тому був незначний дефіцит валюти.

Зараз дивляться

– Національний банк втрутився в цю проблему, вирішивши її через продаж банкам готівкового долара та євро. Я спілкувався з багатьма банками, сьогодні проблеми у цьому питанні немає, – запевнив Василь Фурман.

Нагадаємо, на початку вересня українці скаржилися на те, що у деяких відділеннях Приватбанку в касах неможливо отримати готівкові долари.

Через це люди не могли зняти американську валюту з рахунків, а також отримати грошові перекази в ній. Тоді у Приватбанку пояснили, що така ситуація склалась через певні труднощі з доставкою готівкової валюти.