ВВП Украины упал из-за ракетных ударов по энергосистеме — Свириденко
Массированные вражеские ракетные удары и удары дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре в октябре ухудшили падение ВВП Украины до 39%. Этот показатель ВВП значительно ниже, чем в августе-сентябре – 35%.
Об этом в Вашингтоне заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, даже в сложных условиях наша экономика неплохо адаптировалась.
– По итогам девяти месяцев мы оцениваем падение ВВП на уровне около 30%. Однако в случае продолжения атак, а как следствие — отключений, ВВП может упасть ниже, — заявила Юлия Свириденко.
Министр подчеркнула, что в правительстве понимали возможный замысел РФ оставить украинцев без света и тепла зимой, поэтому активно готовились к преодолению последствий атак.
По словам Юлии Свириденко, критическую инфраструктуру продолжают чинить. Да и сами украинцы ответственно относятся к просьбе властей уменьшить потребление электроэнергии.
– Мы получаем экономию от 7% до 20%. И с такой помощью от людей нам легче сбалансировать систему, – признала глава Минэкономики.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что правительство реализует ряд программ для уменьшения уровня безработицы.
Источник: Минекономики