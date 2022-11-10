Ноябрь, 10 в 13:18

Массированные вражеские ракетные удары и удары дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре в октябре ухудшили падение ВВП Украины до 39%. Этот показатель ВВП значительно ниже, чем в августе-сентябре – 35%.

Об этом в Вашингтоне заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, даже в сложных условиях наша экономика неплохо адаптировалась.

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– По итогам девяти месяцев мы оцениваем падение ВВП на уровне около 30%. Однако в случае продолжения атак, а как следствие — отключений, ВВП может упасть ниже, — заявила Юлия Свириденко.

Министр подчеркнула, что в правительстве понимали возможный замысел РФ оставить украинцев без света и тепла зимой, поэтому активно готовились к преодолению последствий атак.

По словам Юлии Свириденко, критическую инфраструктуру продолжают чинить. Да и сами украинцы ответственно относятся к просьбе властей уменьшить потребление электроэнергии.

– Мы получаем экономию от 7% до 20%. И с такой помощью от людей нам легче сбалансировать систему, – признала глава Минэкономики.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что правительство реализует ряд программ для уменьшения уровня безработицы.

Источник: Минекономики