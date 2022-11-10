Листопад, 10 в 13:18

Масовані ворожі ракетні удари та удари дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі у жовтні погіршили падіння ВВП України до 39%. Цей показник ВВП значно нижчий, ніж у серпні-вересні – 35%.

Про це у Вашингтоні заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, навіть за складних умов наша економіка непогано адаптувалася.

Зараз дивляться

– За підсумками дев’яти місяців ми оцінюємо падіння ВВП на рівні близько 30%. Однак у разі продовження атак, а як наслідок – відключень, ВВП може впасти нижче, – попередила Юлія Свириденко.

Міністр наголосила, що в уряді розуміли можливий задум РФ залишити українців без світла та тепла взимку, тому активно готувалися до подолання наслідків атак.

За словами Юлії Свириденко, критичну інфраструктуру продовжують лагодити. Та й самі українці відповідально ставляться до прохання влади зменшити споживання електроенергії.

– Ми отримуємо економію від 7% до 20%. І з такою допомогою від людей нам легше збалансувати систему, – пояснила очільниця Мінекономіки.

Раніше міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що уряд реалізує низку програм для зменшення рівня безробіття.

Джерело: Мінекономіки