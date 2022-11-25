Для полного восстановления всей энергосистемы Украины нужно пару лет — Харченко

Ноябрь, 25 в 13:11

На полное восстановление энергосистемы Украины понадобится несколько лет.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Укринформ заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

По его словам, при отсутствии повторных ракетных ударов перейти на стабильные графики отключения для населения энергосистеме Украины потребуется от пяти дней до недели.

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Если повторных попаданий не будет в течение месяца, аварийных и экстренных отключений не будет вообще.

– Но для полного восстановления всей энергосистемы Украины нужно пару лет, – подчеркнул директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он подчеркнул, что предугадать, куда в следующий раз прилетят вражеские ракеты, невозможно.

– Приведу пример. Если в прошлый раз ракета прилетела бы на 50 метров правее, блекаута не было бы. У нас есть несколько подстанций, куда прилетело по восемь или 11 ракет за все время. Однако эти ракеты никогда не попадают точно – либо левее, либо правее. Но как будет в следующий раз — предугадать невозможно. Возможен сценарий такой же, или более мягкий, — заметил Харченко.

Что касается худшего сценария, то, по его словам, с учетом опыта вряд ли его стоит ожидать.

Ранее Александр Харченко рассказал, что сегодня ночью энергосистема Украины будет иметь плановые мощности атомных электростанций, поэтому у потребителей будет дольше свет.