Для повного відновлення всієї енергосистеми України треба пару років – Харченко

Листопад, 25 в 13:11

На повне відновлення енергосистеми України знадобиться пару років.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Укрінформ заявив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

За його словами, за умови відсутності повторних ракетних ударів перейти на стабільні графіки відключення для населення енергосистемі України знадобиться від п’яти днів до тижня.

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Якщо повторних уражень не буде впродовж місяця, то аварійних і екстрених відключень не буде взагалі.

– Але для повного відновлення всієї енергосистеми України треба пару років, – наголосив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він наголосив, що передбачити, куди наступного разу прилетять ворожі ракети, неможливо.

– Наведу приклад. Якщо минулого разу ракета прилетіла б на 50 метрів правіше, блекауту не було б. Ми маємо кілька підстанцій, куди прилетіло по вісім або 11 ракет. Проте ці ракети ніколи не потрапляють точно – або лівіше, або правіше. Та як буде наступного разу – передбачити неможливо. Можливий сценарій такий самий, або ж м’якший, – зауважив Харченко.

Щодо найгіршого сценарію, то, за його словами, з урахуванням досвіду навряд чи його варто очікувати.

Раніше Олександр Харченко розповів, що сьогодні вночі енергосистема України матиме планові потужності атомних електростанцій, тому споживачі довше матимуть світло.